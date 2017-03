Streit in der Regierungskoalition über höhere Verteidigungsausgaben

Die von US-Präsident Donald Trump am Wochenende eingeforderte Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben spaltet die große Koalition. "Die SPD und besonders der Außenminister sollten dieses Thema nicht als innenpolitisches Wahlkampfthema nutzen", warnte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Montag. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte dem umstrittenen Zwei-Prozent-Ziel der Nato eine klare Absage erteilt - und sich damit auch gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt.

Die Vereinbarung in der Nato sieht vor, dass die Mitgliedstaaten bis 2024 zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär ausgeben. Dies schaffen bisher nur fünf Nato-Staaten, darunter die USA. Deutschland liegt derzeit bei rund 1,2 Prozent.

Merkel hatte US-Präsident Trump am Freitag bei ihrem Besuch in Washington versichert, den deutschen Verteidigungsetat gemäß der Nato-Zusage steigern zu wollen. Trump wiederum warf Deutschland vor, der Militärallianz und den USA "riesige Summen" zu schulden.

Merkels Treffen mit Trump habe gezeigt, "dass auch Deutschland um das transatlantische Verhältnis kämpfen muss", sagte Röttgen der "FAZ". Zugleich kritisierte er die Haltung des US-Präsidenten. "Deutschland schuldet den USA viel. Das einzige, was wir nicht schulden, ist Geld", sagte er. "Diese Fehleinschätzung der geschichtlichen Rolle der USA durch den Präsidenten ist einmalig und sehr bedauerlich."

Gabriel hatte am Sonntag auf dem SPD-Parteitag in Berlin erklärt, dass die Einhaltung der Nato-Vorgabe für Deutschland eine Verdopplung des Wehretats wäre. "In dieser Form werden wir das nicht machen", sagte er.

Auch der neue SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz warnte vor einer "Aufrüstungsspirale". Zwar werde es einen Aufwuchs bei den Militärausgaben geben, sagte er in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". "Aber 20 Milliarden in jedem Jahr mehr für Rüstungsausgaben, das ist jedenfalls mit mir nicht zu machen."