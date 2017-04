Streit um "Aida"-Kussmund vor Gericht

Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag, in welchen Grenzen das Kussmund-Motiv auf dem Bug der Aida-Kreuzfahrtschiffe urheberrechtlich geschützt ist. Der Eigner der Schiffe will die Verwendung eines Fotos von dem Kussmund verbieten, mit dem ein Veranstalter von Landgängen zu Aida-Reisen warb.

Die in Hamburg ansässige Reederei verwies zur Begründung auf ihre alleinigen Verwertungsrechte des Motivs. Ihre Klage war in den Vorinstanzen allerdings gescheitert: Die Aida-Schiffe seien auf "öffentlichen Gewässern" eingesetzt und dürften deshalb fotografiert und Bilder davon genutzt werden, hatten zwei Kölner Gerichte entschieden.