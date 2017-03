Streit um Auftritte türkischer Politiker nimmt weiter an Schärfe zu

Der Ton im Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland nimmt weiter an Schärfe zu: Präsident Recep Tayyip Erdogan warf den deutschen Behörden bei einer Rede am Sonntag in Istanbul Nazi-Methoden vor. In der CDU wurde die Forderung laut, Erdogan solle sich für den Vergleich entschuldigen. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte vor einer weiteren Eskalation. Am Sonntagabend wollte der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in Köln auftreten.

Erdogan sagte in Istanbul: "Eure Methoden unterscheiden sich nicht von den früheren Nazi-Methoden." Er hätte gedacht, diese Zeit sei in Deutschland längst vorbei - "wir haben uns geirrt", fügte Erdogan hinzu. Der Präsident äußerte sich auf einer Großveranstaltung vor mehreren tausend Anhängerinnen, auf der er für ein "Ja" beim Verfassungsreferendum im April warb, mit dem er weitreichende Machtbefugnisse erhalten will.

Zeybekci wollte am Sonntag zunächst in Leverkusen auftreten, für den Abend war dann eine Veranstaltung in Köln geplant. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will am Dienstag in Hamburg an einer Veranstaltung teilnehmen, wie die Polizei mitteilte. Um welche Art Veranstaltung es sich dabei handelt, war nach Angaben eines Sprechers aber noch unklar. Es werde zunächst eine "Lagerbewertung" vorgenommen.

Die vorangegangenen Absagen von Veranstaltungen mit Zeybekci und Justizminister Bekir Bozdag hatte Erdogan bereits am Freitagabend zu schweren Vorwürfen an Deutschland bewogen. Die türkischen Minister dürften dort nicht sprechen, während Vertreter verbotener Kurdenorganisationen öffentlich das Wort ergreifen dürften, sagte er in einer Rede.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner sagte der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe): "Herr Erdogan reagiert wie ein trotziges Kind, das seinen Kopf nicht durchsetzen kann. Der Nazi-Vergleich ist ein neuer Höhepunkt der Maßlosigkeit." Dafür sollte er sich entschuldigen. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) sagte der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe), "Beleidigungen wie ein Vergleich mit der NS-Zeit" seien völlig fehl am Platz.

Gabriel machte deutlich, dass er nicht generell gegen Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland ist. "Wer bei uns reden will, muss uns nicht nach dem Mund reden, aber er muss unsere Regeln respektieren", schrieb Gabriel in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag".

Der Außenminister betonte zugleich: "Wir dürfen das Fundament der Freundschaft zwischen unseren Ländern nicht kaputt machen lassen.", Bei aller nötiger Kritik dürfe man "nicht denen auf den Leim gehen, die aus all den falschen Gründen ihr politisches Mütchen an den deutsch-türkischen Beziehungen kühlen wollen".

Der CSU-Innenexperte Hans-Peter Uhl forderte im Deutschlandfunk hingegen ein "Redeverbot" für die türkischen Minister. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der "Bild"-Zeitung vom Samstag: "Ich lehne türkischen Wahlkampf auf deutschem Boden entschieden ab."

Zuvor waren Forderungen laut geworden, der Bund müsse sich klar positionieren und dürfe den Umgang mit den Veranstaltungen nicht den Kommunen überlassen. "Dieses Problem darf nicht bei den Rathäusern abgeladen werden", sagte Städtetagspräsidentin Eva Lohse. Auch die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) forderte im Deutschlandfunk, die Bundesregierung müsse Stellung beziehen.