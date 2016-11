Studie: Bluthochdruck weltweit auf dem Vormarsch

Bluthochdruck wird einer Studie zufolge weltweit ein immer größeres Problem. Die Zahl der von Bluthochdruck Betroffenen habe sich in den vergangenen vier Jahrzehnten fast verdoppelt, heißt es in einer im Fachmagazin "The Lancet" am Mittwoch veröffentlichten Studie. Die meisten Fälle seien in Asien und Afrika hinzugekommen, schreiben die Wissenschaftler darin.

An den Folgen von Bluthochdruck sterben jährlich weltweit 7,5 Millionen Menschen, sagte der an der Studie beteiligte Forscher Majid Ezzati vom Imperial College in London. Weltweit betrachtet sei Bluthochdruck "nicht länger ein Problem der westlichen Welt oder der wohlhabenden Länder. Es ist ein Problem der ärmsten Länder und Menschen der Welt."

Zwischen 1975 und 2015 wuchs die Zahl der Betroffenen weltweit von knapp 600 Millionen auf mehr als 1,1 Milliarden, wie es in der Studie heißt. Während in derselben Zeitraum reiche Länder wie Deutschland, Australien, Kanada oder Japan stark gegensteuerten, sei die Zahl der Menschen mit Bluthochdruck in den ärmeren Ländern unterhalb der Sahara, in Südasien und in manchen Ländern der Pazifikregion stark angestiegen. 2015 lebte demnach mehr als die Hälfte der Hypertonie-Patienten in Ost-, Süd- und Südostasien - insgesamt rund 590 Millionen.

Bluthochdruck bleibe aber auch ein "ernsthaftes Gesundheitsproblem" in zahlreichen Ländern Mittel- und Osteuropas, wo mehr als ein Drittel der Männer diese Probleme habe. Menschen mit hohem Blutdruck haben eine größeres Risiko für Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Nierenerkrankungen und Demenz. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist Bluthochdruck ab einem Wert von 140/90 gegeben.