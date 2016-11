Stunde der Entscheidung in den USA

Gebannt hat die Welt am Dienstag dem Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl entgegengefiebert: Nach einem äußerst aggressiven Wahlkampf hatten die Wähler zu entscheiden, ob Hillary Clinton als erste Frau zur US-Präsidentin gewählt wird oder ob der Rechtspopulist und Immobilienmilliardär Donald Trump ins Weiße Haus einzieht. Die letzten Umfragen ließen ein enges Rennen erwarten.

Clinton gab um 08.00 Uhr (Ortszeit) kurz nach Öffnung der Wahllokale in mehreren östlichen Bundesstaaten in der Nähe ihres Wohnortes Chappaqua im Bundesstaat New York ihre Stimme ab. Den Auftakt machte zuvor traditionell kurz nach Mitternacht das winzige Dorf Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire. Dort stimmten vier Wähler für Clinton und zwei für Trump.

An der Ostküste schließen die Wahllokale ab 01.00 Uhr in der Nacht zum Mittwoch (MEZ), danach sind die ersten Prognosen und Auszählungsergebnisse zu erwarten.

Da sich die Abstimmung wegen der Zeitunterschiede innerhalb der USA bis in die frühen europäischen Morgenstunden hinzieht, kann es bei einem knappen Rennen lange dauern, bis der Nachfolger von Präsident Barack Obama feststeht. Vor 04.00 Uhr MEZ ist nicht mit der Verkündung des Wahlsiegers oder der Wahlsiegerin zu rechnen.

Clinton und Trump kämpften bis zur letzten Minute um Wählerstimmen. Vor einer jubelnden Menge in Raleigh im Bundesstaat North Carolina rief die Demokratin dazu auf, für ein "hoffnungsvolles, integratives und großherziges Amerika" zu stimmen. In Philadelphia jubelten ihr 40.000 Menschen zu. Unterstützung erhielt die 69-Jährige von den Musikstars Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi und Lady Gaga sowie US-Präsident Barack Obama.

Trump mobilisierte noch einmal in mehreren sogenannten Swing States seine Anhänger und versprach bei einem Auftritt in Grand Rapids in Michigan, die USA zu einen. "Stellt euch nur einmal vor, was unser Land erreichen könnte, wenn wir damit beginnen, als ein Volk unter einem Gott zusammenzuarbeiten und eine amerikanische Flagge zu schwenken", sagte der 70-Jährige. Er kündigte eine große Überraschung wie beim Brexit-Referendum in Großbritannien vom Sommer an, dessen Ausgang nicht erwartet worden war.

Umfragen sagten Clinton einen leichten Vorsprung voraus, einen Sieg Trumps schloss aber niemand aus. Für den Fall einer Niederlage hatte Trump angekündigt, das Ergebnis möglicherweise anzufechten.

Der Wahlkampf der vergangenen Monate hatte Züge einer wahren Schlammschlacht. Die Rivalen sprachen sich gegenseitig die Qualifikation für das Präsidentenamt ab. Trumps Kampagne wurde unter anderem durch den Skandal um seine frauenverachtenden Sprüche und Berichte über sexuelle Übergriffe belastet. Clinton machte die Affäre um die regelwidrige Handhabung ihres E-Mail-Verkehrs in ihrer Zeit als Außenministerin zu schaffen.

Die US-Wähler bestimmen ihren Präsidenten nicht direkt, sondern wählen ein aus 538 Mitgliedern bestehendes Kollegium, das dann den Präsidenten kürt. Die notwendige Mehrheit im "Electoral College" liegt bei 270 Stimmen.

Für die Besetzung des Wahlkollegiums sind die Ergebnisse in den einzelnen Bundesstaaten Ausschlag gebend. In den meisten Staaten bekommt der Gewinner sämtliche Wahlleute zugeteilt. Nur in Maine und Nebraska werden die Wahlleute proporzional zum Wahlausgang aufgeteilt.

Die Spannung konzentriert sich auf jene Staaten, die laut den Umfragen bis zuletzt zwischen Clinton und Trump auf der Kippe standen. Dies sind unter anderem Florida, Nevada, North Carolina, Ohio und Pennsylvania.

Wegen der weitverbreiteten Möglichkeiten zur vorgezogenen Stimmabgabe hatten die US-Wahlen aber de facto schon vor Wochen begonnen. Rund 40 Millionen US-Wähler gaben schon vor dem eigentlichen Wahltag ihre Stimme ab.

Parallel zur Präsidentenwahl entscheiden die US-Wähler auch über die Zusammensetzung des Kongresses. Gewählt werden die Abgeordneten des gesamten Repräsentantenhauses sowie ein Drittel der 100 Senatoren. Zudem finden Referenden über eine Vielzahl von Gesetzesinitiativen statt.

So entscheiden in Kalifornien und vier weiteren Staaten die Bürger darüber, ob der Besitz und Konsum von Marihuana allgemein legalisiert werden soll. In vier weiteren Staaten wird über den medizinischen Gebrauch von Marihuana entschieden.