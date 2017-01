Sturmflut an der Ostseeküste sorgt für Überschwemmungen und Küstenschäden

Nach der Sturmflut an der Ostseeküste hat sich die Situation in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstagmorgen allmählich entspannt. Die Pegelstände erreichten nach Angaben der Einsatzkräfte am späten Mittwochabend ihren Höchststand, seitdem geht der Wasserstand zurück. In einigen Gebieten wie der Lübecker Altstadt gab es Überschwemmungen, größere Folgen blieben aus.

In der Lübecker Innenstadt schützte die Feuerwehr nach eigenen Angaben aus der Nacht zum Donnerstag mehrere Gebäude vor eindringendem Meerwasser, in Travemünde reichte das Wasser zwischenzeitlich bis an die Geschäfte und Restaurants an der Flaniermeile. Menschen kamen laut Polizei nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden.

Auch in anderen schleswig-holsteinischen Küstenorten wie Neustadt in Holstein oder auf der Insel Fehmarn liefen nach Informationen von Polizei und Feuerwehr Keller voll, betroffen waren dort wie andernorts tiefere Bereiche in Hafennähe. Die Helfer bei Westerberg auf Fehmarn waren laut dem schleswig-holsteinischen Feuerwehrverband am Morgen weiterhin dabei, eine unter dem Meeresspiegel liegenden Ferienhaussiedlung zu schützen.

Auch in Eckernförde, Laboe und Heikendorf pumpten Feuerwehrleute demnach in der Nacht zum Donnerstag Straßen in Hafennähe leer und sicherten sie. Im Hafen von Heikendorf sank ein sieben Meter langes Boot. In Flensburg mussten die Einsatzkräfte in der Nacht sieben Autos abschleppen, die auf Parkplätzen in Wassernähe standen. Ein Wagen wurde überspült.

Betroffen war auch die Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Bei Zempin auf der Insel Usedom riss die durch Sturmtief "Axel" ausgelöste Sturmflut nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Vorpommern Greifswald "große Stücke" der Steilküste sowie des Strandes weg.

Treppenaufgänge, Wege sowie ein Imbiss wurden zerstört. Wohngebäude waren demnach aber zu keiner Zeit bedroht. Menschen kamen nicht zu Schaden. "Das Hochwasser war stärker als prognostiziert", sagte der Sprecher.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte vor Pegelständen von bis zu 1,50 bis 1,60 Meter über dem mittleren Wasserstand gewarnt. In Lübeck und anderen Orten stieg das Wasser nach Angaben der Einsatzkräfte in der Nacht in der Spitze sogar 1,80 Meter höher. Seither gehen die Pegel wieder zurück, die Lage normalisiert sich.