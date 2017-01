Sturmtief "Axel" sorgt für Hochwasser an der Ostsee und Schneechaos in Bayern

Sturmflut an der Ostsee, Schneechaos im Süden und Unfälle in fast allen Bundesländern: Sturmtief "Axel" hat Deutschland mit Wucht getroffen. An den Küsten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommern gab es in der Nacht zu Donnerstag Überschwemmungen, in Bayern mehr als 300 Verkehrsunfälle.

Während Sturm und Hochwasser ausgestanden sind, wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nun bitterkalt. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt, in Süd- und Südostdeutschland teils auf minus 20 Grad.

In Lübeck, Eckernförde, Neustadt in Holstein, Flensburg, Rostock, Stralsund, Wismar und anderen Orten überflutete die Ostsee am Mittwochabend Straßen in Ufernähe, teils erreichte das Wasser Häuser und Geschäfte. Die Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Laut Sturmflutwarndienst des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) handelte es sich um das schwerste Hochwasser an der deutschen Ostseeküste seit rund zehn Jahren.

In Bayern ereigneten sich bei Glatteis, Schneetreiben und Wind laut Polizei innerhalb von 24 Stunden mehr als 300 witterungsbedingte Verkehrsunfälle. Die meisten endeten glimpflich, es gab aber Verletzte. Aus Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern meldete die Polizei am Donnerstag ebenfalls Unfälle im Zusammenhang mit den Wetterverhältnissen.

In Willich in Nordrhein-Westfalen kam in der Nacht zum Donnerstag ein 20-Jähriger bei Glatteis mit seinem Wagen von der Straße ab und starb. Auf der Autobahn 4 in Sachsen steckten laut Polizei zahlreiche Lastwagen in Schneewehen fest.

In der Lübecker Altstadt und an der sogenannten Travemünder Flaniermeile sicherte die Feuerwehr nach eigenen Angaben mehrere Gebäude vor eindringendem Wasser. In Neustadt in Holstein sowie Küstenorten auf der Insel Fehmarn liefen laut Einsatzkräften einige Keller von Häusern in Hafennähe voll.

Auch in Eckernförde, Laboe, Rostock, Stralsund und anderen Orten überspülte das Wasser Straßen, Feuerwehrleute sowie Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks errichteten Sandsacksperren, sicherten Deichanlagen und pumpten Wasser ab. Menschen kamen jedoch nirgendwo zu Schaden. Die Folgen der Sturmflut blieben letztlich überall überschaubar.

Bei Zempin auf der Insel Usedom riss das Ostseehochwasser nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Vorpommern-Greifswald "große Stücke" der Steilküste sowie des Strands weg. Treppenaufgänge, Wege und ein Imbiss wurden ebenfalls zerstört. Wohngebäude waren demnach aber zu keiner Zeit bedroht.

Die Pegelstände stiegen nach Angaben des BSH an einigen Orten auf bis zu 1,80 Meter über dem mittleren Wasserstand - so etwa in Lübeck, Warnemünde oder Wismar. Vorgesagt waren 1,50 bis 1,60 Meter. Das letzte Mal seien solche Werte bei einem Hochwasser im November 2006 erreicht worden, erklärte eine Sprecherin des BSH-Sturmflutwarndiensts in Rostock.

Den Höhepunkt erreichte das Hochwasser am späten Mittwochabend, danach gingen die Pegelstände kontinuierlich zurück. Laut DWD flaute auch der Sturm ab, weil "Axel" sich weiter nach Osteuropa verlagerte. Für die Nacht zum Freitag wurden für Deutschland arktische Polarluft und fallende Temperaturen vorausgesagt.