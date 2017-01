Sturmtief "Egon" stürzt Deutschland mit Starkwind und Schnee ins Winterchaos

Schneesturm "Egon" hat Deutschland am Freitag mit Starkwind und massiven Niederschlägen ins Winterchaos gestürzt. Es kam zu Ausfällen im Flug- und Bahnverkehr, auf glatten Straßen häuften sich in vielen Bundesländern die Unfälle, in Teilen Bayerns fiel wegen unterbrochener Leitungen der Strom aus. Zusätzlich sorgten vielerorts Sturmschäden für Probleme.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Freitag vor mehr Regen, Schneeregen oder Schnee sowie Glätte und Sturm. In bergigen Regionen war demnach weiterhin mit unwetterartigen Schneeverwehungen zu rechnen. Die Behörden in mehreren Bundesländern warnten vor dem Betreten von Wäldern. Bäume könnten durch den Sturm und die Schneelasten umstürzen, es bestehe Lebensgefahr.

Schneeverwehungen, rutschige Straßen, querstehende Lastwagen und umgestürzte Bäume sorgten nach Angaben der Polizei am Morgen unter anderem in Hessen und Niedersachsen für zahlreiche Störungen und Unfälle. Aber auch Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und weitere Länder waren betroffen.

Am Frankfurter Flughafen mussten nach Angaben des Betreibers Fraport bis zum Mittag knapp 130 Flugbewegungen gestrichen werden, die meisten davon wegen der Auswirkungen des Wetters. Das entspricht etwa jeder zehnten für Freitag geplanten Flugbewegung. Im Tagesverlauf besserte sich die Lage allerdings deutlich. "Das Wetter hat sich beruhigt", sagte ein Fraport-Sprecher.

Auch im Zugverkehr verursachte "Egon" starke Behinderungen. Im Fernverkehr kam es der Deutschen Bahn zufolge am Mittag auf zahlreichen ICE-Verbindungen bundesweit wegen einer Streckenunterbrechung zwischen Würzburg und Nürnberg noch zu Verspätungen von 45 Minuten. Eine Gleissperrung zwischen Hannover und Bremen war inzwischen aufgehoben.

Am Morgen hatte die Bahn die Fahrtgeschwindigkeit aller ICE gedrosselt, um Kollisionen und Unfälle etwa mit umgestürzten Bäumen zu vermeiden. Das hatte im gesamten Fernverkehr zu Verspätungen geführt. Dazu kam es in fast allen Bundesländern wegen der Folgen des massiven Sturmtiefs zu Ausfällen und Verspätungen im morgendlichen Regionalverkehr.

In Bayern gab es in der Nacht Stromausfälle von der Grenze zu Baden-Württemberg bis in die Kreise Fürth und Nürnberger Land. Bäume und Äste hatten Leitungen beschädigt, wie die Main-Donau-Netzgesellschaft mitteilte. Etwa 40 Orte waren betroffen. Reparaturen dauerten am Freitag noch an, teilweise wurden Gemeinden mit Notstromaggregaten versorgt.

Bei Unfällen blieb es oft bei Blechschäden, es gab aber auch schwerere Unglücke. Bei einem laut Polizei durch Glatteis mit verursachten Unfall auf der Autobahn 1 bei Flensburg in Schleswig-Holstein starb am Donnerstagabend ein 44-jähriger Autofahrer.

Bei Weinheim in Rheinland-Pfalz musste die Feuerwehr in der Nacht verhindern, dass ein vom Sturm umgewehter Lkw von einer Talbrücke der Autobahn 63 stürzte. Sie sicherte ihn mit Seilen. In Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen blockierten querstehende Lastwagen stundenlang Autobahnen.

Aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz meldeten die Einsatzkräfte zudem Sturmschäden durch umgestürzte Bäume, heruntergefallene Dachziegel oder herumwirbelnde Bauzäune. Auch in der Gegend um das baden-württembergische Ludwigsburg waren laut Polizei Stromleitungen unterbrochen. Vielerorts waren die Winterdienste im Dauereinsatz, in Niedersachsen fiel in mehreren Landkreisen flächendeckend die Schule aus.