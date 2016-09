Syrische Armee erobert Rebellenviertel in Aleppo

Nach dem massiven Bombardement der vergangenen Tage haben die syrischen Regierungstruppen ein von Rebellen kontrolliertes Viertel im Zentrum von Aleppo erobert. Die Armee habe am Dienstagmittag das Stadtviertel Farafira nordwestlich der Zitadelle von Aleppo unter ihre Kontrolle gebracht, sagte ein Militärvertreter. Unterdessen verurteilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die "brutale Gewalt" der jüngsten Luftangriffe auf Aleppo als "absolut nicht akzeptabel".

Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte den Vormarsch der Regierungstruppen, erklärte aber, es handele sich um "einige Häuser" in dem "kleinen Viertel". Farafira war 2012 von den Rebellen erobert worden, zusammen mit dem gesamten Ostteil der Stadt. Das Viertel liegt an der Frontlinie zum von der Regierung kontrollierten Westteil der einstigen Wirtschafts- und Kulturmetropole. Syriens Staatschef Baschar al-Assad hatte am Donnerstagabend mit russischer Unterstützung eine Großoffensive gestartet, um den Ostteil zurückzuerobern.

Diese Offensive beinhalte neben Luftangriffen auch "Bodentruppen und den Einsatz von Artilleriefeuer", sagte der syrische Militärvertreter. Die Soldaten hätten in dem Gebiet "viele Terroristen" getötet und bereits mit der Minenräumung begonnen. Die syrische Führung bezeichnet alle ihre Gegner als Terroristen.

Seitdem eine von den USA und Russland vermittelte Kampfpause vergangene Woche nach wenigen Tagen zerbrochen war, steht Aleppo unter Dauerfeuer. Zur Vorbereitung einer Bodenoffensive überzogen die syrische und die russische Luftwaffe den Ostteil der Stadt tagelang mit einem Bombenhagel.

Am Dienstag seien zunächst "deutlich weniger" Luftangriffe auf Aleppo geflogen worden, teilte die Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Nach Angaben eines AFP-Korrespondenten nahmen sie am Nachmittag jedoch wieder zu. Laut der Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen sind, starben seit Beginn der Offensive mehr als 155 Menschen. Zugleich richteten die Bomben enorme Zerstörungen an.

Bundeskanzlerin Merkel verurteilte die Luftangriffe auf Aleppo mit scharfen Worten. Die Angriffe seien "brutale Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in einem absolut nicht akzeptablen Ausmaß", sagte sie in Berlin. Mit Blick auf die Rolle Moskaus als engem Verbündeten der Führung in Damaskus sagte die Kanzlerin, es sei "ganz eindeutig an dem Regime von Assad und auch an Russland, einen Schritt zu gehen, damit die Chancen für einen Waffenstillstand und eine humanitäre Versorgung wieder besser werden".

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Rande eines Treffens der EU-Verteidigungsminister in Bratislava, die Luftangriffe auf die Stadt und Angriffe auf Hilfskonvois seien "moralisch absolut inakzeptabel und ein eklatanter Verstoß gegen internationales Recht". Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault forderte Russland und den Iran auf, sich dafür einzusetzen, dass die syrische Regierung die "Kriegsverbrechen" beende.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnte, die medizinischen Einrichtungen in Aleppo seien kurz vor der "kompletten Zerstörung". Allein am vergangenen Wochenende seien mehr als 200 Menschen verletzt worden und in die personell unterversorgten Einrichtungen im Osten Aleppos gebracht worden, sagte eine WHO-Sprecherin in Genf. Die Organisation forderte die "sofortige Einrichtung humanitärer Korridore, um Kranke und Verletzte aus dem Ostteil der Stadt " herausbringen zu können.

Unterdessen wurden laut der Beobachtungsstelle zwölf Menschen von türkischen Grenzschützern getötet, als sie versuchten, von Syrien aus in die Türkei zu gelangen. Darunter seien fünf Kinder und zwei Frauen.