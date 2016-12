Täter nach Anschlag in Berlin offenbar noch auf freiem Fuß

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche mit zwölf Toten ist der Täter offenbar weiter auf freiem Fuß. Ein am Tatabend festgenommener Verdächtiger aus Pakistan wurde am Dienstag wieder freigelassen, wie der Generalbundesanwalt Peter Frank am Dienstagabend mitteilte. Die Hauptstadt trauerte um die Opfer der Tat.

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nahe des Kurfürstendamms waren am Montag elf Menschen getötet und 45 weitere zum Teil schwer verletzt worden, als ein Lkw in die Menge raste. Außerdem wurde ein Pole tot in dem Fahrzeug gefunden. Bei ihm soll es sich um den ursprünglichen Fahrer des Lastwagens handeln. Er wurde erschossen, sein Fahrzeug anscheinend gestohlen. 24 der Verletzten wurden am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen.

Unklarheit herrschte weiterhin über den Täter. Der tatsächliche Todesfahrer floh, die Behörden gingen zunächst jedoch davon aus, ihn in Person eines festgenommenen Pakistaners erwischt zu haben. Den aufgrund von Zeugenaussagen in der Nähe des Tatortes gefassten Mann mussten die Behörden jedoch am Dienstagabend wieder freilassen. "Die bisherigen Ermittlungsergebnisse ergaben keinen dringenden Tatverdacht gegen den Beschuldigten", teilte Frank mit.

Der zwischenzeitlich festgenommene Mann habe in einer polizeilichen Vernehmung "umfangreiche Angaben" gemacht, eine Tatbeteiligung jedoch bestritten. Der Generalbundesanwalt wies zudem darauf hin, dass es keine "lückenlose Verfolgung" des Lkw-Fahrers nach dem Anschlag durch Augenzeugen gegeben habe.

Der Generalbundesanwalt hatte bereits am Nachmittag auf einer Pressekonferenz in Berlin Zweifel an der Schuld des Pakistaners geäußert. Auch sei unklar, ob es eventuell mehrere Täter gebe. Die Generalbundesanwaltschaft hatte noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. "Wir gehen derzeit von einem Anschlagsgeschehen mit terroristischem Hintergrund aus", sagte Frank. Ein Bekennervideo gebe es allerdings nicht. Auf einen islamistischen Hintergrund der Tat wollten sich die Ermittler ebenfalls nicht festlegen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) besuchten am Nachmittag den Ort des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz und legten dort Blumen nieder. Bereits zuvor hatte auch Merkel gesagt, es sei von einem "terroristischen Anschlag" auszugehen. Die Kanzlerin äußerte sich "entsetzt, erschüttert und tief traurig" über die Geschehnisse.

Bundespräsident Joachim Gauck rief die Deutschen zum Zusammenhalt auf. "Der Hass der Täter wird uns nicht zu Hass verführen", sagte er in einer kurzen Ansprache, "er wird unser Miteinander nicht spalten". Von einem "brutalen Attentat" sprach Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU). In Berlin beriet das Sicherheitskabinett unter Leitung Merkels über die Lage.

Zum Gedenken an die Opfer wurde am Dienstagabend das Brandenburger Tor in den Deutschlandfarben angestrahlt. Das Wahrzeichen der Hauptstadt solle ein Ort sein, "an dem man seine Trauer und Solidarität ausdrücken kann", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Nach Anschlägen etwa in Frankreich und Belgien hatte das Brandenburger Tor in der Vergangenheit in den Nationalfarben der betroffenen Länder geleuchtet.

In der Gedächtniskirche fand am Dienstagabend ein Gedenkgottesdienst statt, an dem neben den christlichen Kirchen auch Repräsentanten der in Deutschland lebenden Muslime und Juden teilnahmen. Der Berliner Bischof Markus Dröge rief zu gesellschaftlichem Zusammenhalt auf. "Wir geben dem Terror nicht dadurch Recht, dass wir uns entzweien lassen", sagte er.

Die Innenminister von Bund und Ländern verständigten sich in einer Videokonferenz darauf, dass trotz des Anschlags die Weihnachtsmärkte in Deutschland weiter stattfinden sollen. Allerdings wurden zusätzliche, lageangepasste Sicherheitsvorkehrungen verabredet, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Dabei sollten auch verstärkt Streifen mit Maschinenpistolen und kugelsicheren Westen zum Einsatz kommen. In Berlin wurden die Betreiber allerdings von den Behörden aufgefordert, die Märkte am Dienstag mit Rücksicht auf die Opfer und ihre Angehörigen geschlossen zu halten.