Tag der Staatstrauer nach Erdbeben in Italien

Drei Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien werden die Fahnen am Samstag landesweit auf Halbmast gesetzt. Die Regierung rief für den Tag eine Staatstrauer aus. An der Trauerzeremonie für rund 40 Tote aus den beiden Dörfern Arquata del Tronto und Pescara del Tronto in der Stadt Ascoli-Piceno nimmt auch Italiens Präsident Sergio Mattarella teil.

Das Beben der Stärke 6,0 bis 6,2 hatte die Menschen am frühen Mittwochmorgen im Schlaf überrascht. Bis Freitagabend stieg die Zahl der Toten auf 287. Immer noch wird die Region von zahlreichen Nachbeben erschüttert.