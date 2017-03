Tarifkonflikt beim Bodenpersonal an Berliner Flughäfen beigelegt

Der Tarifkonflikt beim Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen ist beigelegt. Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi hätten sich am frühen Dienstagmorgen auf einen Tarifkompromiss geeinigt, teilte die Gewerkschaft mit. Der Tarifkompromiss beinhaltet demnach eine Laufzeit des Vertrages über drei Jahre und ein Volumen von etwa 14 Prozent. Die Stundenlöhne werden in vier Schritten bis 2019 erhöht, in einigen Vergütungsgruppen bis zu 1,90 Euro.

Auch beim Tarifvertrag gebe es diverse Verbesserungen, die Verdi gefordert habe. Vor allem sei es gelungen, den Flächentarifvertrag zu erhalten, hieß es. Von der Einigung profitieren mehr als 2000 Beschäftigte an den beiden Airports Tegel und Schönefeld.

Laut Verdi waren insgesamt vier Vermittlungstage unter Leitung des ehemaligen Berliner Innensenators Ehrhart Körting (SPD) notwendig, um eine Einigung zu erzielen. Das Bodenpersonal hatte in dem Streit bereits mehrfach die Arbeit niedergelegt, hunderte Flüge fielen aus.