Tatverdächtiger im Mordfall Bögerl festgenommen

Im Fall der vor fast sieben Jahren ermordeten Bankiersgattin Maria Bögerl ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Mann sei am Mittwochabend aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung gefasst worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Ulm am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Es werde nun geprüft, ob der Verdächtige an der Tat beteiligt gewesen sei.

Das Bundeskriminalamt (BKA) meldete im Online-Dienst Twitter eine Festnahme "in einem Mordfall aus 2010". Die Fahndung des BKA und der Ulmer Polizei sei beendet.

Die Ermittler hatten sich am Mittwoch erneut über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" an die Öffentlichkeit gewandt. Alle Informationen zur Fahndung, ein Phantombild sowie eine Stimmaufzeichnung des unbekannten Täters wurden auch als Download auf der Website des BKA bereitgestellt.

Die 54-jährige Bögerl war am 12. Mai 2010 aus dem Haus ihrer Familie in Heidenheim entführt worden. Ein bis heute unbekannter Täter meldete sich nach der Entführung telefonisch und forderte 300.000 Euro Lösegeld. Die Geldübergabe scheiterte allerdings. Die Leiche der Frau wurde knapp drei Wochen später in einem Wald gefunden. Die Obduktion ergab, dass die 54-Jährige mit einem etwa 20 Zentimeter langen Messer erstochen worden war.

Seitdem sucht die Polizei vergeblich nach dem Täter und stellte den Fall bereits zweimal in "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vor. Der zwischenzeitlich fälschlich unter Verdacht geratene Ehemann beging gut ein Jahr nach dem Mord Suizid.