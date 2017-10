Tausende in Russland folgen Demonstrationsaufruf von Oppositionsführer Nawalny

Tausende Menschen haben am Samstag in Russland gegen Präsident Wladimir Putin demonstriert. Wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten, kamen allein im Zentrum Moskaus trotz eines Versammlungsverbots mehr als taudend Demonstranten zusammen. Zu den Protesten aus Anlass von Putins 65. Geburtstag hatte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aufgerufen. Nach Angaben der Bürgerrechtsorganisation OVD-Info wurden Dutzende Demonstranten festgenommen.

Die meist jungen Demonstranten versammelten sich im Regen auf dem Moskauer Puschkin-Platz und skandierten " Putin, Schande Russlands" und "Alles Gute zum Geburtstag". Viele hielten die russische Verfassung in die Höhe. Die Polizei sprach von einer Menge aus 700 Demonstranten und Journalisten. Hunderte Polizisten hinderten sie am Zugang zum Roten Platz.

"Ich will die Machenschaften Putins stoppen", sagte eine Demonstrantin, Maria Antonienko, zu AFP. "Es ist wichtig, eine Wahl zu haben, eine Opposition", begründete die 20-jährige Studentin Swetlana Kiselewa ihre Teilnahme.

Nach Angaben von OVD-Info wurden bei Protesten in 21 Städten, darunter in der westlichen Exklave Kaliningrad, in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi und in Juschno-Sachalinsk im Osten des Landes, 80 Demonstranten in Gewahrsam genommen. In Putins Geburtsstadt Sankt Petersburg wurden bereits vor dem Beginn einer Demonstration zwei Planer der Kampagne Nawalnys festgenommen. In der Geburtsstadt Putins wurde für den späten Abend eine symbolträchtige Demonstration erwartet.

Putin führt seit 1999 die politischen Geschicke des Landes - davon insgesamt fünf Jahre als Regierungschef und insgesamt 13 Jahre als Präsident. Ob er im kommenden Jahr für eine weitere Amtszeit als Staatschef antritt, hat er nach eigenen Angaben noch nicht entschieden. Dies wird jedoch allgemein erwartet.

Nawalny ist einer der bekanntesten Kreml-Kritiker und gilt als möglicher Herausforderer Putins bei der Präsidentschaftswahl - allerdings darf er nach Auffassung der Wahlkommission wegen einer Verurteilung wegen Betrugs nicht antreten. Im März und im Juni waren zehntausende Menschen dem Aufruf des 41-jährigen Anwalts zu Protesten gegen Putin gefolgt. Dabei gab es schwere Zusammenstöße zwischen Polizei und den überwiegend jungen Demonstranten, hunderte Menschen wurden festgenommen.

Nawalny befindet sich derzeit zum wiederholten Mal in Haft. Er war im September auf dem Weg zu einer Demonstration festgenommen worden. Am Montag verurteilte ihn ein Moskauer Gericht zu einer 20-tägigen Haftstrafe, weil er wiederholt zur Teilnahme an nicht-genehmigten Kundgebungen aufgerufen hatte.

In einer Botschaft, die Nawalny vor einigen Tagen aus seiner Gefängniszelle diktiert hatte, hieß es am Samstag: "Wenn wir nichts tun, werden sie uns für den Rest unseres Lebens diesen Fraß vorsetzen. Und unseren Kindern auch."