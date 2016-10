Tausende Menschen nach Erdbeben in Italien obdachlos

Nach dem erneuten Erdbeben in Mittelitalien haben mehrere tausend Menschen die Nacht im Freien oder in Notunterkünften verbracht. Nach Angaben des Zivilschutzes vom Montag waren mehr als 15.000 auf Hilfe angewiesen. Allein aus der besonders schwer betroffenen Region um die Stadt Norcia in der Region Umbrien wurden rund 4000 Menschen in Hotels an der Adriaküste ausquartiert. Mehr als 10.000 weitere kamen demnach in Turnhallen oder anderen Behelfsunterkünften und in Zelten unter.

Das Beben hatte sich am Sonntagmorgen ereignet und nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,6. Das Epizentrum lag sechs Kilometer nördlich von Norcia. Die Erdstöße ließen die Basilika des Heiligen Benedikt in Norcia einstürzen. Der Zivilschutz meldete keine Todesopfer, allerdings gab es mehrere Leichtverletzte. Die Region war nach vorherigen Erdbeben vom Mittwoch weitgehend geräumt worden.

Viele Betroffenen verbrachten die Nacht in ihren Autos in der Nähe ihrer Häuser. Zwar wirken viele Gebäude in Norcia äußerlich unbeschädigt, doch sie müssen von Sachverständigen erst begutachtet werden, bevor sie wieder betreten werden dürfen. Regierungschef Matteo Renzi berief das Kabinett für Montag zu einer Sondersitzung ein, um über Hilfsmaßnahmen zu beraten. Er sagte der Region Unterstützung zu und versprach, dass jedes einzelne beschädigte Haus wieder aufgebaut werde.

Das Beben vom Sonntagmorgen war deutlich stärker als die beiden Erdstöße, die sich erst vier Tage zuvor in Mittelitalien ereignet hatten. Es suchte auch die Städte Castelsantangelo, Preci und Visso heim und verursachte noch in der rund 120 Kilometer entfernten Hauptstadt Rom Risse in Gebäuden. Dort blieben am Montag fast alle Schulen geschlossen, weil sie zunächst auf ihre Sicherheit überprüft werden sollten.

Erst am 24. August waren bei einem starken Erdbeben, das sich etwa 60 Kilometer weiter südlich rund um die Ortschaft Amatrice ereignet hatte, fast 300 Menschen ums Leben gekommen. 1980 starben bei einem Erdbeben in der Nähe von Neapel 3000 Menschen.