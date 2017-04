Tausende Regierungsgegner protestieren mit Straßenblockaden gegen Maduro

Zum Zeichen des Protests gegen Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro haben sich am Montag tausende Regierungsanhänger an landesweiten Straßenblockaden beteiligt. In der Hauptstadt Caracas lieferten sich Polizisten und maskierte Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen, wie AFP-Reporter berichteten. Ansonsten verliefen die Kundgebungen aber weitgehend friedlich. Die Stimmung in Venezuela ist seit Wochen äußerst angespannt. Seit Beginn der Protestwelle gegen Maduro Anfang April wurden 21 Menschen getötet.

Die Polizei setzte Tränengas und Gummigeschosse gegen die Demonstranten ein, die im Osten von Caracas eine Barrikade errichtet hatten. Die maskierten Oppositionsanhänger attackierten die Beamten mit Steinen. In der Nähe verlief eine weitere Blockade tausender Regierungsgegner ohne Zwischenfälle.

"Ich bin gekommen, weil ich die Nase voll habe. Ich habe mehr als 20 Apotheken abgeklappert, um ein einfaches Antibiotikum zu bekommen", sagte der Demonstrant Yorwin Ruiz. "Ich hoffe, dass wir zumindest Wahlen erreichen."

Auch in den Bundesstaaten Zulia, Mérida, Anzoátegui, Lara und Bolíva gingen Regierungsgegner auf die Straße und blockierten wichtige Verkehrsadern. "Die friedlichen Proteste im ganzen Land werden fortgesetzt, bis Herr Maduro die Verfassung respektiert und seinen Staatsstreich beendet", sagte Oppositionsführer Henrique Capriles.

Die Regierungsgegner mobilisierten ihre Anhänger seit dem 1. April zu mehreren Großkundgebungen gegen Maduro, die immer wieder in Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten ausarteten. Anhänger Maduros gingen ihrerseits massenhaft auf die Straße.

Die Zahl der Todesopfer stieg am Sonntag auf 21. Eine 47-jährige Anhängerin Maduros erlag ihren Verletzungen, die sie durch einen Flaschenwurf bei einer Demonstration am 19. April erlitten hatte. Beide Seiten machen sich gegenseitig für die Gewalt verantwortlich. Die Opposition beschuldigt Anhänger Maduros, gezielt Jagd auf Demonstranten zu machen. Innenminister Néstor Reverol erklärte, die 47-jährige Demonstrantin sei das jüngste Oper einer "terroristischen Rechten".

Venezuela steckt seit Monaten in einer tiefen politischen Krise. Konservative und rechtsgerichtete Regierungsgegner machen Maduro für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land verantwortlich. Sie kämpfen für eine Volksabstimmung über eine Amtszeit des sozialistischen Präsidenten, dessen Mandat regulär im kommenden Jahr endet. Die Opposition verlangt außerdem einen Termin für die verschobenen Gouverneurs- und die anstehenden Regionalwahlen.

Maduro erklärte am Sonntag, er sei zu Wahlen bereit, ohne aber einen Termin zu nennen. Zugleich sprach er sich für die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen Regierung und Opposition aus. Die Gespräche unter Vermittlung des Vatikans waren im Dezember gescheitert. Vorgezogene Präsidentschaftswahlen schloss der Vizechef der regierenden Sozialisten, Diosdado Cabello, aber kategorisch aus. Auf diese Forderung werde Maduro "unter keinen Umständen" eingehen.