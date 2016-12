Tausende Türken demonstrieren an Grenze für Menschen in Aleppo

Mehrere tausend Menschen haben an der türkischen Grenze zu Syrien für sofortige Hilfslieferungen in die umkämpfte syrische Stadt Aleppo demonstriert. Die Demonstranten fuhren am Samstag mit tausenden Autos und Bussen in den Grenzort Cilvegözü, wo sie ein Ende der Luftangriffe auf Aleppo und Hilfstransporte für die dort eingeschlossenen Menschen forderten. "Russland, Mörder, raus aus Syrien", riefen die Demonstranten.

Die Demonstration war von der türkischen islamischen Hilfsorganisation IHH organisiert worden, die bei den Hilfslieferungen für Aleppo eine wichtige Rolle spielt. Cilvegözü liegt dem syrischen Grenzdorf Bab al-Hawa gegenüber. Über den Grenzübergang waren im Zuge der Evakuierung der letzten Rebellengebiete im Osten Aleppos zuletzt auch einige Schwerverletzte in die Türkei gebracht worden.

Nach Angaben von IHH transportierten die Auto- und Lastwagenkonvois, die die Demonstranten nach Cilvegözü brachten, auch Hilfsgüter für Flüchtlinge aus Aleppo zur Grenze. Der türkische Rote Halbmond bereitet sich nach eigenen Angaben darauf vor, in der Provinz Aleppo nahe der Grenze zur Türkei 10.000 Zelte zur Unterbringung der Flüchtlinge zu errichten.

Die syrische Armee hatte mit Unterstützung der russischen Luftwaffe und schiitischer Milizen aus dem Iran und anderen Ländern in den vergangenen Tagen die letzten von den Aufständischen gehaltenen Viertel in Ost-Aleppo erobert. Daraufhin wurde auf türkische Vermittlung eine Vereinbarung zwischen Rebellen und Regierung zum Abzug der Aufständischen ausgehandelt. Die Evakuierungsaktion hatte sich jedoch mehrfach verzögert und wurde am Freitagvormittag ausgesetzt.