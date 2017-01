Tausende von Trump-Unterstützern versammeln sich in Washington

In Washington haben sich am Freitagmorgen (Ortszeit) Tausende von Menschen versammelt, um an den Feierlichkeiten zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump teilzunehmen. Viele von ihnen trugen Kappen mit Trumps Wahlkampfslogan "Make America great again" (etwa: "Mach(t) Amerika wieder großartig"). Die Behörden rechneten damit, dass rund 800.000 Menschen bei der Vereidigung Trumps und der anschließenden Parade dabei sein würden.

In der Stadt herrschten massive Sicherheitsvorkehrungen. Große Teile der Innenstadt waren durch Beton- und Metallbarrikaden für den Autoverkehr abgesperrt. Laut den Behördenangaben sollten rund 28.000 Sicherheitsbeamte im Einsatz sein.

Trump soll am Mittag (Ortszeit) vor dem Kapitol, dem Sitz des Kongresses, vereidigt werden und anschließend seine Antrittsrede halten. Zum Beginn des Tages versandte er eine euphorische Botschaft über den Internetdienst Twitter: "Heute fängt alles an!", schrieb er. In Großbuchstaben fügte der 70-jährige Immobilienmilliardär hinzu: "Die Bewegung geht weiter - die Arbeit beginnt!".

Der Rechtspopulist ist zu seinem Amtsantritt allerdings einer der umstrittensten Präsidenten der US-Geschichte. Seine Zustimmungswerte in den Umfragen sind niedrig. Für Samstag werden Hunderttausende von Anti-Trump-Demonstranten zu einem "Frauenmarsch" in Washington erwartet.