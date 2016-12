Tausende warten auf Fortsetzung der Evakuierung in Aleppo

Tausende Menschen haben am Wochenende im Ostteil von Aleppo bei eisiger Kälte und ohne Nahrung auf eine Fortsetzung der Evakuierung gewartet. Nach zwei Tagen der Ungewissheit fuhren am Sonntag wieder Dutzende Busse in die letzten von Rebellen gehaltenen Stadtteile. Ein Rebellenvertreter sagte, die Evakuierung von Bewohnern und Kämpfer werde wieder aufgenommen. Die neue Vereinbarung sieht auch die Evakuierung weiterer Orte in Syrien vor.

Wie die amtliche Nachrichtenagentur Sana meldete, fuhren die Busse unter der Aufsicht des Roten Halbmonds und des Internationalen Komittees vom Roten Kreuz (IKRK) in die Stadtteile Sabdijeh, Salaheddin, al-Maschad und al-Ansari im Osten von Aleppo. Sie sollten demnach die verbliebenen Rebellenkämpfer und ihre Familien aus der Stadt bringen. Laut Staatsfernsehen wurden hundert Busse für die Evakuierungen bereitgestellt.

Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, harrten in dem zum Teil noch von Rebellen gehaltenen Viertel Al-Amirijah zahlreiche Zivilisten bei Minusgraden in den Ruinen zerbombter Häuser aus. Der Familienvater Abu Omar sagte, er habe am Freitag und Samstag stundenlang vergeblich am Startpunkt der ersten Bustransporte gewartet. Die Menschen im Osten von Aleppo hätten weder Lebensmittel noch Trinkwasser, seine vier Kinder seien alle krank. "Die Lage wird jeden Tag schlimmer", sagte Omar.

Syriens Machthaber Baschar al-Assad hatte am Donnerstag Aleppos "Befreiung" von den Rebellen verkündet. Eine mühsam ausgehandelte Evakuierungsaktion begann, nach Angaben von Aktivisten wurden rund 8500 Menschen aus den zerstörten Stadtvierteln gebracht, darunter 3000 Kämpfer. Am Freitag brach die syrische Armee die Evakuierungen jedoch ab. Beide Seiten machten sich gegenseitig für das Scheitern der Vereinbarung verantwortlich.

Der größte Streitpunkt war offenbar die von der Regierung verlangte Evakuierung der zwei schiitischen Dörfer Fua und Kafraja in der nordwestlichen Provinz Idlib, die von den Rebellen belagert werden. Wie ein Rebellenvertreter sagte, wurde die Fortsetzung der Evakuierungen in Aleppo nun mit einer Evakuierung von Fua und Kafraja verknüpft.

Die Rettung der eingeschlossenen Menschen soll demnach in zwei Schritten erfolgen. Auch eine Evakuierung der beiden Städte Sabadani und Madaja in der Provinz Damaskus, die von regierungstreuen Einheiten belagert werden, ist demnach geplant.

Nach Angaben des UN-Sonderbeauftragten Staffan de Mistura befinden sich in dem fast vollständig von der syrischen Armee zurückeroberten Osten von Aleppo noch etwa 40.000 Zivilisten.

Der scheidende UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte am Freitag eine sofortige Wiederaufnahme der Evakuierungsaktionen. "Aleppo ist nun ein Synonym für Hölle", sagte Ban bei seiner letzten Pressekonferenz in New York. Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) verlangte eine schnelle Fortsetzung der Evakuierungen. "Angesichts der grauenhaften Verwüstungen und der sehr schwierigen Wetterbedingungen mit Nachtfrösten zählt buchstäblich jede Stunde", mahnte er.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama machte Assad und dessen Verbündete Russland und Iran mit drastischen Worten für das Leid in Aleppo verantwortlich. Die Welt sei "geeint in dem Entsetzen über den grausamen Angriff des syrischen Regimes" und seiner russischen und iranischen Verbündeten in Aleppo, sagte Obama bei seiner Jahresabschluss-Pressekonferenz in Washington. "Dieses Blut und diese Gräueltaten kleben an ihren Händen."

Obama forderte, zur Überwachung der Evakuierung von Ost-Aleppo unabhängige Beobachter zu entsenden. Der UN-Sicherheitsrat wollte noch am Sonntag über einen Resolutionsentwurf abstimmen, der eine Beobachtermission vorsieht. Die Abstimmung sollte nach Angaben von Diplomaten trotz des Widerstands der Vetomacht Russland gegen den von Frankreich eingebrachten Entwurf stattfinden.

Am Dienstag wollen auch Russland, die Türkei und der Iran über die Lage in Syrien beraten. Die Außenminister der drei Länder ziehen ein geplantes Treffen in Moskau nach iranischen Angaben um eine Woche vor.