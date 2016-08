Teilnehmer von Mars-Experiment beenden ein Jahr in Isolation

Nach einem Jahr ohne Kontakt zur Außenwelt haben die Teilnehmer eines Nasa-Experiments zur Vorbereitung einer bemannten Mars-Mission ihr selbst gewähltes Gefängnis in einer abgelegenen Region auf Hawaii am Sonntag (Ortszeit) verlassen. Das sechsköpfige Team, zu dem auch die deutsche Physikerin Christiane Heinicke gehörte, hatte zwölf Monate in einem kuppelförmigen Gebäude von nur elf Metern Durchmesser am Hang des Vulkans Mauna Loa verbracht.

Videoaufnahmen zeigten, wie die drei Männer und drei Frauen ihre "Mars-Station" am Nordhang des Vulkans verließen und etwas perplex zuschauten, während Neugierige für Selfies mit ihnen posierten. Als erstes wurden ihnen frisches Obst und Gemüse gereicht.

Der französische Astrobiologe Cyprien Verseux äußerte sich in einem über den Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter verbreiteten Interview "aufgeregt" darüber, endlich wieder an der frischen Luft zu sein und nach zwölf Monaten mit Konservennahrung wieder frisches Essen verzehren zu können. "Eine Mission zum Mars ist realistisch", bilanzierte der Franzose seine Erfahrungen. Die technischen und psychologischen Probleme seien überwindbar.

Die größte Herausforderung bei dem Mars-Experiment sei die Monotonie gewesen, erklärte Verseux: "Man ist die ganze Zeit am gleichen Ort mit den gleichen Leuten." Teilnehmern künftiger Isolations-Experimente riet er: "Bringt Bücher mit." Sein US-Teamkollege Tristan Bassingthwaighte berichtete, die Teilnehmer hätten sich in den vergangenen Monaten Hobbys wie Salsa-Tanzen oder Ukulele-Spielen gewidmet, um nicht durchzudrehen.

Die Crew-Mitglieder hatten in der Kuppel ohne Jahreszeiten gelebt und das Forschungslabor nur gelegentlich in Raumanzügen zu kleinen Ausflügen an die "Mars-Oberfläche" verlassen. Physikerin Heinicke berichtete, sie habe vor allem daran gearbeitet, Wasser aus Bodenproben zu extrahieren - der vulkanische Boden am Mauna Loa ähnelt in seiner mineralischen Zusammensetzung der Marsoberfläche.

Die Nasa ist bislang nur zu unbemannten Mars-Missionen in der Lage. Eine Mars-Sonde an ihr Ziel zu bringen, dauert etwa acht Monate - auf der Internationalen Raumstation ISS verbringen die Raumfahrer üblicherweise nur sechs Monate. Bei einer bemannten Mars-Mission, die die Nasa für die 2030er Jahre anvisiert, könnte sich die Reisedauer allerdings auf ein bis drei Jahre verlängern. Die Astronauten hätten in all dieser Zeit keinen Zugang zu frischer Luft, frischen Lebensmitteln und müssten weitgehend auf Privatsphäre verzichten.

Zwei weitere Isolationsexperimente auf Hawaii sind für Januar 2017 und 2018 geplant, beide sollen je acht Monate dauern. Die Organisatoren suchen bereits nach Freiwilligen.