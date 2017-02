Telefonat von Trump und Australiens Premier verläuft unerwartet stürmisch

Ein Telefonat des neuen US-Präsidenten Donald Trump mit dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull ist wenig diplomatisch zu Ende gegangen. Trump habe das Gespräch verärgert abgebrochen, weil er mit Turnbull in Streit über eine Flüchtlingsvereinbarung beider Staaten geraten sei, berichtete die "Washington Post" am Mittwoch (Ortszeit). Turnbull bestätigte am Donnerstag, dass das Gespräch mit Trump "sehr offen und direkt" verlaufen sei.

Die "Washington Post" berichtete, dass zwischen den beiden Staatsmännern im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen in den USA regelrecht die Fetzen flogen. Trump habe Turnbull vor Abbruch des Telefonats noch mitgeteilt, dass er an diesem Tag mit vier anderen Staatsmännern gesprochen habe - "und dies war mit Abstand der schlimmste Anruf", zitierte die Zeitung eine Äußerung des Präsidenten aus dem Gespräch.

Die Schilderung des Geschehens in der " Washington Post" sei "in der Substanz zutreffend", bestätigten australische Regierungskreise gegenüber dem Rundfunksender Australian Broadcasting Corporation.

Auch Turnbull selbst stellte die Schilderung nicht in Frage - abgesehen von einem Detail: "Der Bericht, wonach der Präsident einfach aufgelegt habe, ist nicht korrekt", sagte Turnbull dem Radiosender 2GB. "Der Anruf endete höflich." Der Premierminister zeigte sich "enttäuscht", dass Details aus dem vertraulichen Gespräch an die Medien gelangt seien.

Australien ist einer der engsten Verbündeten der USA. Es wäre eigentlich damit zu rechnen gewesen, dass das Telefonat der beiden Politiker in großem Einvernehmen erfolgt.

Nachdem die "Washington Post" von dem stürmischen Austausch berichtete, meldete sich Trump über den Kurzbotschaftendienst Twitter zu Wort. "Können Sie das glauben?", schrieb er. "Die Obama-Regierung hat eingewilligt, tausende illegaler Immigranten aus Australien aufzunehmen. Ich werde diesen dämlichen Deal prüfen!"

In der Tat hatte die Regierung des früheren US-Präsidenten Barack Obama zugesagt, rund 1600 Flüchtlinge aufzunehmen, die von Australien in Flüchtlingslagern auf Pazifikinseln interniert wurden. Die australische Regierung hatte bereits die Sorge geäußert, dass diese Vereinbarung unter dem immigrationskritischen Präsidenten Trump hinfällig werden könnte. Turnbull betonte aber, dass Trump in dem Telefonat zugesagt habe, die Vereinbarung einzuhalten.