Terrorverdächtiger bei New York nach Schusswechsel gefasst

Dramatischer Anti-Terror-Einsatz zwei Tage nach dem Bombenanschlag in New York: Außerhalb der Millionenmetropole hat die US-Polizei am Montag einen Tatverdächtigen gefasst. Der gebürtige Afghane lieferte sich vor seiner Festnahme einen Schusswechsel mit der Polizei, bei dem nach Behördenangaben sowohl er selbst als auch zwei Beamte verletzt wurden. Nach weiteren Verdächtigen wurde den offiziellen Angaben zufolge nicht gefahndet.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um den 28-jährigen US-Bürger Ahmad Khan Rahami. Über ihn wurde zunächst wenig bekannt. Rahami hat seinen Wohnsitz in der Stadt Elizabeth bei New York und arbeitete dort in einem von seiner Familie betriebenen Restaurant.

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio ging gleichwohl davon aus, dass der Anschlag einen terroristischen Hintergrund hatte. Alles spreche dafür, sagte er. Bei dem Bombenanschlag im Ausgehviertel Chelsea waren am Samstag 29 Menschen verletzt worden.

Wenige Stunden zuvor war bereits in Seaside Park im benachbarten Bundesstaat New Jersey eine Rohrbombe an der Strecke eines Wettlaufs explodiert, ohne dass jemand verletzt wurde. Drei weitere Sprengsätze wurden in der Nähe gefunden. Am Sonntagabend wurde dann am Bahnhof von Elizabeth in New Jersey, dem Wohnort von Rahami, ein Rucksack mit mehreren Sprengsätzen entdeckt.

Am Montagmorgen (Ortszeit) veröffentlichte die Polizei dann ein Foto des 28-Jährigen und warnte die Bevölkerung, Rahami sei womöglich "bewaffnet und gefährlich". Nur wenige Stunden darauf wurde er in der Stadt Linden in New Jersey aufgespürt.

Fernsehbilder zeigten, wie Rahami nach der Schießerei verletzt auf einer Trage zu einem Krankenwagen gebracht wurde. Nach Behördenangaben wurde er am Bein verletzt. Die beiden verletzten Beamten befanden sich demnach nicht in Lebensgefahr. Laut NBC News wurde einer von ihnen an der Hand verletzt, dem anderen schoss Rahami in seine kugelsichere Weste.

Rahami wird verdächtigt, nicht nur hinter dem Anschlag von Chelsea, sondern auch dem von Seaside Park zu stecken. Laut dem Bürgermeister von Elizabeth, Chris Bollwage, stand er nicht auf den Beobachtungslisten der Polizei.

Seine Familie lag diesen Angaben zufolge jedoch vor einigen Jahren im Streit mit den kommunalen Behörden wegen ihres Restaurants. Die Betreiber wehrten sich gegen die Verfügung, dass das Lokal wegen der Geräuschbelästigung für die Nachbarn um 22.00 Uhr schließen musste und reichten eine Klage ein, in der sie Diskriminierung wegen ihres islamischen Glaubens anführten. Die Klage wurde demnach jedoch abgewiesen.

Nach Angaben des New Yorker Polizeichefs James O'Neill sollten sich die Ermittlungen nun darauf konzentrieren, ob Rahami allein gehandelt habe. Zu Berichten über eine mögliche "Terrorzelle" sagte jedoch der hochrangige Beamte der Bundespolizei FBI, Bill Sweeney, er habe keine Hinweise darauf, dass in New York oder Umgebung "eine Zelle operiert".

Zu den Anschlägen in New York und New Jersey hatte sich niemand bekannt - im Gegensatz zu einem Messerattentat mit neun Verletzten am Samstag im Mittelweststaat Minnesota, für das die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Verantwortung übernahm.