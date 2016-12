Teurer Flug im Gartenstuhl: Ein Kanadier ist zu einer Strafzahlung von 5000 Dollar (3550 Euro) verdonnert worden, weil er mit einem an 110 Heliumballons gebundenen Gartenstuhl einen Ausflug über die Stadt Calgary gemacht hat. Wie der kanadische Sender CBC berichtete, akzeptierte der 27-jährige Daniel Boria am Donnerstag zudem die Zahlung einer wohltätigen Spende in Höhe von 20.000 Dollar.

Dem Bericht zufolge bekannte sich Boria der gefährlichen Fahrt in einem Luftfahrzeug schuldig. Vom Provinzgericht in Alberta lag zunächst keine Bestätigung zu dem Urteil vor. Der ungewöhnliche Vorfall liegt bereits anderthalb Jahre zurück. Boria hatte Anfang Juli 2015 für eine PR-Kampagne seiner Reinigungsfirma 110 Luftballons mit Helium gefüllt und an einen Gartenstuhl gebunden.

Dann war er ausgerüstet mit einer Sauerstoffflasche, einem Radio und einem Fallschirm abgehoben und rund eine halbe Stunde lang über Calgary geschwebt. Zeitweise hielt er sich in über zwei Kilometern Höhe auf. Eigentlich wollte Boria auf einem Rodeo-Platz in Calgary landen, dazu kam es aber nicht, denn er musste sich per Fallschirm aus seinem kleinen Luftfahrzeug retten. Am Boden wurde er von der Polizei festgenommen.

In der Zeit, in der er in der Luft war, gab es am nahegelegenen Flughafen von Calgary 24 Starts und Landungen. Weil der Gartenstuhl mit den Ballons aber zu klein für die Radarschirme war, konnte die Luftkontrolle nicht mit Bestimmtheit sagen, wo er sich genau aufhielt. Es hätte daher zu schweren Unfällen kommen können, argumentierte die Justiz.