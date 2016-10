Thierse: Rechtsextreme Gewalt im Osten durch nichts zu rechtfertigen

Der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) warnt vor einer Rechtfertigung des Rechtsextremismus in Ostdeutschland. Erklärungsversuche könnten leicht "wie Verständnis" klingen, und "das darf auf keinen Fall sein", sagte Thierse am Samstag im Deutschlandfunk. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) warnte vor einem Generalverdacht gegen "ganz Ostdeutschland". Unterdessen begannen die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit in Dresden ohne Zwischenfälle.

Thierse betonte, es gebe "keinerlei Argument, auch keinerlei Hinweis auf wirtschaftliche und soziale Probleme, die irgendwie Gewalt rechtfertigen, egal ob in Ost oder West." Bezogen auf die Bevölkerungszahl sei "rechtsextremistische Gewalt in Ostdeutschland etwa vier- bis fünfmal so hoch wie im Westen". Das sollten alle zur Kenntnis nehmen, "die das wieder relativieren wollen".

Zuvor hatte die Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke ( SPD), mit der Einschätzung für Aufsehen gesorgt, zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland sei eine "ernste Bedrohung" für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern. Mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten kritisierten die Darstellung und betonten, Fremdenfeindlichkeit sei nicht allein ein Problem der neuen Bundesländer.

Bundesjustizminister Maas sagte dem "Handelsblatt" laut einer Meldung vom Samstag, es solle "nicht ganz Ostdeutschland unter den Generalverdacht der Fremndenfeindlichkeit" gestellt werden. Zwar gebe es insbesondere in den neuen Länder "deutlichere Strukturen im rechtsextremen Milieu", was sich durch zunehmende Gewalttaten und Einschüchterungsversuche gegen Andersdenkende zeige. Das alles gebe es jedoch auch im Westen.

Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich ähnlich. Es hätten bereits in ganz Deutschland Häuser gebrannt, in denen Flüchtlinge untergebracht waren, sagte er im Radiosender NDR Info. "Es bekommt in Ostdeutschland nur eine besonders hässliche Seite, wenn tatsächlich gar keine ausländischen Menschen in der Bevölkerung sichtbar sind."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wandte sich am Samstag in ihrem wöchentlichen Videopodcast gegen die Verwendung des Spruchs "Wir sind das Volk" durch Rechtsextreme. Der Ruf werde heute zum Teil von Menschen "mit rechtem Hintergrund" benutzt, "was ich natürlich nicht richtig finde und wogegen wir auch auftreten müssen".

Zugleich befand Merkel, 26 Jahre nach der Wiedervereinigung lasse sich sagen, "dass wir viel geschafft haben, dass Vieles entstanden ist". Zwischen Ost und West seien "schon viele Brücken gebaut".

Die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit begannen am Samstag in Dresden. Herzstück ist ein Bürgerfest, zu dem bis Montag täglich rund 250.000 Menschen erwartet werden. Ein Polizeisprecher sagte am Samstagnachmittag, zunächst habe es keinerlei Zwischenfälle gegeben.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Dresden waren verschärft worden, nachdem am Montag Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und ein Kongresszentrum verübt worden waren. Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar sagte am Samstag, die Polizei habe Informationen, dass "Unbelehrbare" versuchen wollten, die Feierlichkeiten zu stören. Die Beamten seien darauf vorbereitet. Zum offiziellen Festakt am Montag werden Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Stadt erwartet.