Tote bei Anschlag mit Lastwagen in Stockholm

Erneut hat ein Attentäter in Europa einen Lastwagen für einen tödlichen Anschlag eingesetzt. In Stockholm raste ein Angreifer am Freitag mit einem gestohlenen Lkw in eine Menschenmenge bei einem Einkaufszentrum und tötete mehrere Menschen. "Schweden wurde angegriffen", erklärte Ministerpräsident Stefan Löfven. "Alles deutet auf einen Terroranschlag hin." Der Täter konnte entkommen, die Polizei fahndet mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera nach einem Verdächtigen.

Der Anschlag ereignete sich gegen 15.00 Uhr an der wichtigsten Einkaufsmeile Stockholms, Drottninggatan. Der Lkw raste die Fußgängerzone entlang auf Passanten zu, dann krachte er am Ende in das Kaufhaus " Ahlens". Ein Augenzeuge sagte der Zeitung "Aftonbladet", der Aufprall des Lkw in die Kaufhausfassade habe sich "wie eine Bombe" angehört, anschließend sei dichter Qualm aus dem Haupteingang gequollen.

Ein weiterer Augenzeuge berichtete, der Lastwagen sei plötzlich "aus dem Nichts" aufgetaucht: "Ich habe gesehen, wie mindestens zwei Menschen überfahren wurden. Ich bin davongerannt, so schnell ich konnte."

Die Zahl der Anschlagsopfer war bis zum Abend unklar. "Mehrere Menschen wurden verletzt und es gibt Tote", hieß es in einer Mitteilung der Polizei lediglich. Die schwedischen Medien sprachen von zwei bis drei Todesopfern.

Menschen flohen in Panik aus der Einkaufsstraße, Hubschrauber kreisten über dem Stadtzentrum. Die Polizei sperrte die gesamte Umgebung ab. Polizeiautos fuhren durch die Stadt und forderten die Bewohner per Lautsprecherdurchsage auf, nach Hause zurückzukehren und Menschenmengen zu meiden. Der öffentliche Nahverkehr wurde eingestellt. Das Stadtzentrum war am Nachmittag wie ausgestorben, die Geschäfte hatten die Rollläden heruntergelassen.

Die Polizei veröffentlichte zwei Fahndungsfotos. Sie zeigen einen Verdächtigen mit über den Kopf gezogener schwarzer Kapuze und olivgrüner Jacke. Am Tatort war ein großer Lastwagen mit blauer Plane und schwer beschädigtem Fahrwerk zu sehen, der quer in dem Kaufhaus zum Stehen gekommen war. Nach Angaben der Spedition Spendrups war der Lkw zuvor während einer Lieferfahrt zu einem Restaurant gestohlen worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erschüttert von dem "brutalen Angriff auf unschuldige Menschen". "Wir stehen zusammen gegen den Terror", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. "Ein Angriff auf eines der Mitgliedsländer ist ein Angriff auf uns alle", betonte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Beileidsschreiben. Der Anschlag habe sich gegen "unseren Lebensstil" gerichtet.

Das Auswärtige Amt in Berlin rief Reisende in Stockholm zur Vorsicht auf. Sie sollten vorerst in ihren Unterkünften bleiben und die Lageentwicklung über die Medien verfolgen. Schweden war bislang von größeren Anschlägen verschont geblieben. Ein Selbstmordattentäter hatte im Dezember 2010 in einer Fußgängerzone in Stockholm mehrere Passanten nur leicht verletzt, andere Anschläge gab es bis Freitag nicht.

In den vergangenen Monaten waren in mehreren europäischen Ländern islamistische Anschläge mit Fahrzeugen verübt worden. Der folgenschwerste ereignete sich am 14. Juli 2016 in Nizza: 86 Menschen wurden getötet, als ein Attentäter mit einem Lkw in die Menschenmenge während der Feiern zum Nationalfeiertag fuhr.

Beim Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember 2016 starben zwölf Menschen. Der aus Tunesien stammende Attentäter Anis Amri hatte den Lastwagen gestohlen.

In der britischen Hauptstadt London steuerte am 22. März ein Angreifer ein Auto in eine Gruppe von Passanten und erstach anschließend einen Polizisten. Fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Zu allen Anschlägen bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

2014 hatte IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani die IS-Anhänger zu Anschlägen in westlichen Ländern aufgerufen und erklärt, diese könnten mit einfachen Mitteln wie Messern oder mit Fahrzeugen als Waffen ausgeführt werden.