Trauer um legendären Pop-Poeten Leonard Cohen

Die Welt trauert um die Musiklegende Leonard Cohen. Der kanadische Sänger und Dichter starb im Alter von 82 Jahren in Los Angeles, wie seine Plattenfirma in der Nacht zu Freitag mitteilte. "Wir haben einen der meistverehrten und produktivsten Visionäre in der Musik verloren", hieß es. Trauernde Fans versammelten sich vor Cohens Haus in Montréal. Dort wurde der Musiker bereits auf einem jüdischen Friedhof beerdigt.

In den 1960er Jahren war der Singer-Songwriter zu einer der prägenden Figuren der Alternativkultur in Nordamerika geworden. Seine poetischen, mit sonorer Stimme vorgetragenen Songs machten Cohen weltbekannt, sie wurden über die Jahrzehnte von vielen anderen Künstlern interpretiert. Songs wie "Suzanne" und "So Long Marianne" ließen ihn zu einer Liedermacher-Ikone werden. Sein Hit "Hallelujah" wurde immer wieder von anderen Künstlern gecovert.

Cohen wurde 1934 als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Familie in Montréal geboren, wo er auch aufwuchs. In seiner künstlerischen Karriere übte sich Cohen zunächst als Lyriker, wandte sich dann aber der Musik zu - zunächst eher zögerlich, letztlich aber mit großem Erfolg.

Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Cohen hauptsächlich in Kalifornien. Die Trauerfeier für den verstorbenen Künstler soll in Los Angeles stattfinden, wie auf Cohens Website ohne Angabe eines Termins mitgeteilt wurde.

Die Todesnachricht wurde in Cohens Heimat mit Bestürzung aufgenommen. Kanadas Premierminister Justin Trudeau erklärte: "Leonard, die Poesie und Musik keines anderen Künstlers klang so wie Deine. Wir werden Dich vermissen." Cohens Musik sei bei "so vielen Generationen" beliebt gewesen, er sei als Künstler "heute genau so bedeutsam wie in den 60er Jahren".

Montréals Bürgermeister Denis Coderre ordnete Trauerbeflaggung für die Stadt an. Er würdigte Cohen im Kurznachrichtendienst Twitter als "einen unserer größten Botschafter". Vor Cohens Haus im Stadtteil Plateau fanden sich umgehend dutzende Trauernde ein. Sie entzündeten Kerzen, legten Blumen nieder und sangen die größten Hits ihres Idols.

Cohen sei bereits am Donnerstag auf einem jüdischen Friedhof in Montréal beigesetzt worden, zitierte die Zeitung "La Presse" aus einer Erklärung des Rabbiners Adam Scheier . Er sei neben seinen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern begraben worden. Während der Trauerzeremonie seien die Zeile "Hineni, Hineni, my Lord" ("Ich bin bereit, Herr") und andere Zitate aus dem Lied "You want it Darker" von Cohens jüngstem Album vorgetragen worden.

Außenminister Steinmeier würdigte Cohen als "Fixstern am Pop-Firmament". "Mit Leonard Cohen ist nach David Bowie und Prince erneut einer der ganz Großen der Musik von uns gegangen", erklärte Steinmeier in Berlin. Der kanadische Sänger habe "mit seinen wunderbar melancholischen Songs und seiner unvergleichlichen Stimme über Jahrzehnte Millionen von Menschen begleitet".

Auch in Israel löste der Tod des jüdischen Sängers große Trauer aus. "Danke für alles, was Du uns hinterlassen hast", schrieb Staatschef Reuven Rivlin auf Facebook. Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, Cohen sei ein "talentierter Künstler und warmherziger Jude" gewesen, der den Staat Israel und dessen Volk geliebt habe.

Die Recording Academy in den USA, die Cohen 2010 einen Grammy für sein Lebenswerk verliehen hatte, würdigte ihn nun als "außergewöhnliches Talent", das "zahllose Sänger und Liedermacher zutiefst beeinflusst" habe. "Er wird schrecklich vermisst werden", erklärte Academy-Präsident Neil Portnow.

Erst im vergangenen Monat hatte Cohen seine letzte Platte herausgebracht, "You Want It Darker". In den Songs setzte er sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinander. Seinen eigenen Tod hatte er offenbar kommen sehen: In einem Brief zum Tode seiner langjährigen Freundin Marianne Ihlen, die im Juli gestorben war, hatte er geschrieben: "Ich glaube, dass ich Dir sehr bald folgen werde."