Trauerfeier für US-Rocklegende Tom Petty in kalifornischem Yogi-Schrein

Die Familie von Tom Petty hat sich mit einer privaten Trauerfeier in einem kalifornischen Yogi-Schrein von der US-Rocklegende verabschiedet. Die Tochter des Musikers, AnnaKim Violette Petty, veröffentlichte in dem Online-Fotodienst Instagram Bilder von der Zeremonie, die bereits am Montag im Bezirk Los Angeles nahe der Pazifikküste stattfand.

Die Tochter kommentierte die Bilder mit Liedzeilen aus Pettys Stücken. Zu einem Foto mit einem kleinen Blumenstrauß schrieb sie: "Du gehörst irgendwohin, wo du dich frei fühlst", eine Passage aus Pettys Lied "Wildflowers" ("Wildblumen").

Pettys Vertreter erklärten zunächst nicht, ob es neben der privaten Trauerfeier auch eine öffentliche Zeremonie geben soll. Demnach war auch nicht bekannt, ob es einen Grabstein für den Rockstar geben soll.

Petty war Anfang Oktober überraschend an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben. Der Musiker wurde 66 Jahre alt. Zu seinen bekanntesten Hits zählen "American Girl", "Don't Come Around Here No More" und "Free Fallin'".