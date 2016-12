Trauerfeier für verstorbene frühere FDP-Politikerin Hamm-Brücher

Familie, Freunde und politische Weggefährten haben am Montag in München Abschied von der früheren FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher genommen. In seiner Predigt im Gottesdienst in der evangelischen Kirche St. Lukas sagte Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Freiheit sei das Lebensthema der mit 95 Jahren Verstorbenen gewesen. Dabei habe sie das Liberale immer mit dem Sozialen verbunden, für eine Bürgergesellschaft gestritten, in der auch die Schwachen Platz haben.

An der Trauerfeier nahmen auch Bundespräsident Joachim Gauck, FDP-Chef Christian Lindner, der Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und eine Reihe weiterer Politiker und Prominenter teil. Hamm-Brücher war am 7. Dezember gestorben, sie hinterließ zwei erwachsene Kinder.

Die 2002 aus der FDP ausgetretene gebürtige Essenerin bekleidete für die Liberalen verschiedene politische Positionen. Unter anderem war sie Staatssekretärin im Bildungsministerium und Staatsministerin im Auswärtigen Amt.