Treffen Gabriels mit Israels Ministerpräsident Netanjahu auf der Kippe

Wegen seines Besuchsprogramms in Israel steht ein Treffen von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf der Kippe. Ein israelischer Regierungsvertreter bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag örtliche Medienberichte, wonach Netanjahu mit der Absage des Treffens droht, weil Gabriel Vertreter regierungskritischer Organisationen treffen will. Gabriel sagte im ZDF, sollte es zu der Absage kommen, wäre dies "außerordentlich bedauerlich".

Gabriel hatte am Montag in Israel unter anderem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Am Dienstag will er neben seinen politischen Gesprächen Vertreter der Organisationen Breaking the Silence und B'Tselem treffen. Diese setzen sich kritisch mit dem militärischen Vorgehen Israels in den Palästinensergebieten und der israelischen Siedlungspolitik auseinander.

Der israelische Regierungsvertreter, der anonym bleiben wollte, bestätigte, dass Netanjahu wegen dieser Treffen gedroht habe, das Gespräch mit Gabriel abzusagen. Dies hatte zuerst der Sender Channel 2 berichtet.

Gabriel sagte im ZDF-"Morgenmagazin", er habe aus den israelischen Medien von der möglichen Absage erfahren. Er könne sich das "fast nicht vorstellen, weil es außerordentlich bedauerlich wäre". Umgekehrt wäre es "undenkbar", ein Gespräch mit Netanjahu abzusagen, wenn er in Deutschland Regierungskritiker treffen würde.

Man bekomme "in jedem Land der Erde keinen vernünftigen und umfassenden Eindruck, wenn man sich nur in Regierungsbüros trifft", sagte Gabriel weiter. "Man muss mit Schriftstellern und Künstlern reden und mit Studierenden, und eben auch mit kritischen Organisationen."

Die Organisationen, die er treffen wolle, seien solche, die sich "sehr kritisch mit der israelischen Politik im Verhältnis zu den Palästinensern auseinandersetzen". "Das ist ein tagesaktuelles Thema, zu dem wir uns eine Meinung bilden müssen. Deswegen fände ich es ganz normal, dass man mit denen redet."

Er könne sich "nicht vorstellen, dass wir so etwas nicht mehr tun, damit wir Regierungstermine bekommen", sagte der Außenminister. "Ich hoffe, dass es eher ein öffentliches Gerücht ist als Tatsache." Dass er am Dienstag auf jeden Fall den israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin treffen werde, zeige, dass die deutsche Delegation in Israel "gut und freundschaftlich aufgenommen" werde. Eine Absage Netanjahus wäre "ein bemerkenswertes Ereignis".

Im Februar hatte Netanjahu verärgert reagiert, als Belgiens Regierungschef Charles Michel in Israel Vertreter von Breaking the Silence und B'Tselem traf. Der belgische Botschafter wurde einbestellt.

Mit Blick auf einen Frieden in Nahost sagte Gabriel, dieser könne "nicht über Nacht" erreicht werden. "Aber es gibt Dinge, die wir dazwischen tun können." So müsse die wirtschaftliche Situation der Palästinenser insbesondere im Gazastreifen verbessert werden, "weil dort die Hoffnungslosigkeit so groß ist, dass natürlich die Gefahr wächst einer neuen Radikalisierung und eines neuen Wiederaufflammens der Gewalt". Deshalb sei es auch im Interesse der israelischen Regierung, die wirtschaftliche Entwicklung zu befördern. Europa wolle dabei helfen.

Zugleich müsse auch auf palästinensischer Seite viel passieren. "Die palästinensische Autonomiebehörde tut aus unserer Sicht zu wenig dafür, zu verhindern, dass neue Gewalt durch neue Hoffnungslosigkeit entsteht", sagte Gabriel. "Die Terroristen dieser Welt gewinnen ihren Nachwuchs unter hoffnungslosen Jugendlichen, das ist etwas, was wir bekämpfen müssen." Der Kampf gegen den Terror lasse sich nicht nur militärisch gewinnen. Den Menschen müssten Perspektiven geboten werden.

Gleichzeitig müsse sichergestellt werden, dass es ein "sicheres und eigenständiges Israel" gebe, dessen "jüdischer und demokratischer Charakter gewahrt bleibt". Daneben müsse ein Palästinenserstaat entstehen. Bis dieses Ziel erreicht sei, könne "viel getan werden, um den Menschen Perspektiven zu geben".