Trotz Pöbeleien von Pegida bleibt Sachsens Innenminister dialogbereit

Trotz der Pöbeleien am Einheitsfeiertag bietet Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) den Pegida-Anhängern weiterhin den Dialog an. "Wir sind bereit zu diskutieren, damit es am Ende vielleicht sogar Veränderungen geben kann", sagte Ulbig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch. Unterdessen wird weiter über den Umgang mit der AfD diskutiert. Der sächsische CDU-Europaabgeordnete Hermann Winkler sprach sich für Koalitionen mit der Partei aus.

Ulbig sagte, die Landesregierung, Kommunen und Kirchen böten den Pegida-Anhängern "seit langem immer wieder Gespräche an". Es habe sich aber leider gezeigt, dass die Pegida-Anhänger gar nicht diskutieren wollten. Sie wollten lieber allen zeigen, "dass sie für Argumente und Diskussionen nicht mehr zur Verfügung stehen", sagte Ulbig. Diese Menschen seien aus Prinzip gegen alles. "Sie säen Hass, der in Gewalt münden kann", sagte er. In dieser respektlosen Form stoße die Demokratie an ihre Grenzen.

Die Pegida-Bewegung geht seit zwei Jahren fast wöchentlich in Dresden auf die Straße und macht Stimmung gegen Muslime, Flüchtlinge, Politiker und Medien. Am Montag hatten Pegida-Anhänger Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und andere Ehrengäste der Einheitsfeiern ungehindert angepöbelt, was deutliche Kritik am Polizeieinsatz nach sich zog.

Ulbig selbst steht sein längerem wegen des Umgangs mit Pegida in der Kritik. Die Opposition warf ihm wiederholt eine "Verharmlosungsstrategie" vor, unter anderem weil er sich Anfang 2015 mit Pegida-Vertretern getroffen hatte. Kritikern zufolge wird die fremdenfeindliche Gruppe damit unnötig aufgewertet.

Nach den Vorfällen in Dresden erinnerte der Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Ansgar Heveling (CDU), an die Neutralitätspflicht der Polizei. "Schon der Anschein einer Parteinahme kann der Polizei schaden", sagte er der "Rheinischen Post". Ein Polizeiführer aus Niedersachsen hatte beim Verlesen der Auflagen vor einer Pegida-Kundgebung in Dresden den Demonstranten "einen erfolgreichen Tag" gewünscht, was für heftige Kritik sorgte.

Sachsens FDP-Landeschef Holger Zastrow sieht das Bundesland indes zu Unrecht an den Pranger gestellt. "In jeder Gesellschaft, in jedem Ort gibt es einen gewissen Prozentsatz an Idioten und Irregeleiteten", sagte Zastrow der "Welt". Pegida bekomme eine Aufmerksamkeit eingeräumt, die mit ihrer Bedeutung nichts zu tun habe.

Auch die Debatte über den Umgang mit der AfD, deren rechter Flügel um Parteivize Alexander Gauland und den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke offen mit Pegida sympathisiert und kooperiert, flammte wieder auf. Gauland hatte zuletzt die Pöbeleien in Dresden als "menschlich" gerechtfertigt.

Winkler, Sprecher der ostdeutschen CDU-Europaabgeordneten, sagte der "Super Illu" vom Donnerstag laut Vorabmeldung, wenn es "eine bürgerliche Mehrheit gemeinsam mit der AfD gibt, sollten wir mit ihr koalieren". "Sonst steuern wir auf eine linke Republik zu."

In einer aktuellen Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung kommt die AfD in Sachsen auf 21,5 Prozent. Vor zwei Jahren war die Partei mit 9,7 Prozent dort erstmals in einen Landtag eingezogen. Wenn am Sonntag in Sachsen gewählt würde, käme die CDU auf 37,5 Prozent, der Koalitionspartner SPD auf 13 Prozent und die Linke auf 16 Prozent. Die Grünen liegen bei sechs Prozent.