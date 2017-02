Trump: "Ich repräsentiere nicht den Globus"

Fünf Wochen nach Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump erneut den nationalistischen Kern seiner Agenda herausgestrichen. "Ich repräsentiere nicht den Globus. Ich repräsentiere Euer Land", sagte Trump am Freitag bei einen Auftritt vor dem konservativen Verband CPAC nahe Washington. Der US-Präsident versprach erneut, sich in der Handels-, Sicherheits- und Außenpolitik rigoros für den Vorrang der US-Interessen einzusetzen.

Mit anderen Ländern zurechtzukommen, sei "sehr wichtig", sagte Trump. Doch so etwas wie eine "globale Hymne, eine globale Währung oder eine globale Flagge" gebe es nicht. Es gebe aber die "eine Loyalität, die uns alle vereinigt", und dies sei die Loyalität zu den Vereinigten Staaten. Trumps Rede wurde mehrfach von "USA, USA!"-Sprechchören unterbrochen.

Der CPAC-Verband umfasst ein breites Spektrum von konservativen Gruppierungen. In diesem Jahr war bei der Versammlung der harte Kern der Trump-Anhängerschaft stark repräsentiert, wie sich an dem großen Jubel für den Präsidenten und Mitglieder seiner Regierungsmannschaft, den "Trump, Trump"-Sprechchören und den vielen Mützen mit seinem Kampagnenslogan "Make America Great Again" (Macht Amerika wieder großartig) zu ermessen war.

Früher war Trumps Verhältnis zu dem Verband hingegen eher kühl gewesen. So sagte der Immobilienmogul im vergangenen Jahr seine Teilnahme an der Versammlung mit dem Hinweis auf Wahlkampfverpflichtungen ab, im Jahr zuvor hatte es Buhrufe und Pfiffe für seinen Auftritt gegeben.

In seiner jetzigen Rede griff Trump viele seiner Lieblingsthemen aus dem Wahlkampf und den ersten Amtswochen auf. Er attackierte abermals länglich einen Großteil der US-Medien, dem er vorwarf, gezielt Falschnachrichten über seine Regierung zu verbreiten und die er erneut als "Feinde des Volkes" beschimpfte. Die Medien hätten für ihre Berichte "keine Quellen" und erfänden ihre Quellen, wenn es keine gebe, behauptete er.

Trump versprach auch erneut, "radikale islamische Terroristen" nicht ins Land zu halten. Er nannte Deutschland, Frankreich und Schweden als mahnende Beispiele für eine seiner Ansicht nach zu laxe Einreisepolitik.