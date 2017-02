Trump: Razzien gegen illegale Einwanderer lösen Wahlkampfversprechen ein

US-Präsident Donald Trump hat die groß angelegten Razzien in den vergangenen Tagen gegen illegale Einwanderer als Einlösung eines seiner Wahlkampfversprechen bezeichnet. "Das Vorgehen gegen illegale Kriminelle ist lediglich die Einlösung meines Wahlkampfversprechens", twitterte Trump am Sonntag. "Bandenmitglieder, Drogendealer und andere werden beseitigt."

Die Einwanderungsbehörde ICE bezeichnete die Razzien als Routineeinsatz. Auch unter Trumps Vorgänger gab es seit 2011 immer wieder Einsätze unter dem Motto "Operation Cross Check" (Aktion Gegencheck). ICE-Chef David Marin sagte, die aktuellen Razzien seien bereits vor Trumps Amtsantritt geplant gewesen.

Trumps Mitarbeiter Stephen Miller betonte, die Einsätze seien wegen Trumps Anordnungen robuster ausgefallen. Trump hatte angeordnet, verstärkt gegen straffällige oder unter Tatverdacht stehende illegale Einwanderer vorzugehen. Die ICE teilte am Samstag mit, sie habe in der vergangenen Woche in Los Angeles, New York, Chicago, Austin, Atlanta und weiteren Städten hunderte Einwanderer festgenommen.