Trump bei Militärparade zu französischem Nationalfeiertag in Paris

Mit einer großen Militärparade auf den Pariser Champs-Elysées feiert Frankreich am Freitag (9.00 Uhr) seinen Nationalfeiertag. Ehrengast ist in diesem Jahr der von Staatschef Emmanuel Macron eingeladene US-Präsident Donald Trump. Bei der Militärparade wird auch an den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg vor hundert Jahren erinnert.

Am Freitag wird auch des ersten Jahrestags des Lkw-Anschlags von Nizza mit 86 Toten gedacht. Macron wird am Nachmittag (ab 16.30 Uhr) in der südfranzösischen Hafenstadt eine Trauerzeremonie leiten. Ein Mann war vor einem Jahr nach einem Feuerwerk zum Nationalfeiertag mit einem 19-Tonner in eine Menschenmenge gerast. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte den Anschlag für sich.