Trump drei Tage nach Massaker in Las Vegas

Drei Tage nach dem Massaker in Las Vegas will US-Präsident Donald Trump die Glücksspielmetropole im Bundesstaat Nevada besuchen. Während der Visite will er am Mittwoch mit Vertretern der Sicherheitskräfte sowie Angehörigen der Opfer zusammentreffen. Ein Heckenschütze hatte in der Stadt mindestens 59 Besucher eines Country-Festivals getötet, mehr als 500 weitere wurden verletzt.

Die Motive des 64-jährigen Täters, der aus einem Hotelzimmer in die Menge gefeuert hatte, liegen weiter im Dunkeln. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erklärte, der Mann komme aus ihren Reihen. Dies wurde von den US-Ermittlern aber skeptisch gesehen. Trump bezeichnete den Schützen als "krank" und "wahnsinnig".