Trump drei Tage nach Massaker in Las Vegas

Drei Tage nach dem Massaker in Las Vegas hat US-Präsident Donald Trump die Glücksspielmetropole im Bundesstaat Nevada besucht. Der Präsident und seine Ehefrau Melania trafen am Mittwochvormittag (Ortszeit) in Las Vegas ein und wollten anschließend zunächst in einem Krankenhaus verletzte Überlebende des Blutbads, Angehörige und Ärzte treffen.

Auf dem Programm standen später auch Treffen mit Vertretern der Sicherheitskräfte. "Dies ist ein sehr trauriger Tag für mich", hatte Trump vor seinem Abflug nach Las Vegas gesagt.

Die Motive des 64-jährigen Täters, der aus einem Hotelzimmer in die Zuschauermenge bei einem Country-Festival gefeuert und mindestens 58 Menschen getötet hatte, lagen unterdessen weiter im Dunkeln. Aufklärung erhofften sich die Ermittler von dessen Lebensgefährtin, die am Dienstagabend aus dem Ausland zurückgekehrt war. Die Bundespolizei FBI begann laut Medienberichten mit der Vernehmung der 62-jährigen Frau.