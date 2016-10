Trump gerät wegen vulgärer und frauenverachtender Sprüche in die Defensive

In der heißen Phase des US-Präsidentschaftswahlkampfs haben vulgäre, frauenverachtende Sprüche aus dem Jahr 2005 den republikanischen Kandidaten Donald Trump eingeholt. Der 70-jährige Immobilienmogul sah sich angesichts der allgemeinen Empörung zu einer Entschuldigung gezwungen, die in der Nacht zum Samstag als Videobotschaft ausgestrahlt wurde. Unter seinen republikanischen Parteifreunden büßte Trump wegen des Skandals spürbar an Unterstützung ein.

"Wenn Du ein Star bist, dann lassen sie Dich ran", prahlte Trump im Gespräch mit einem TV-Moderator, das ohne sein Wissen im September 2005 aufgezeichnet wurde. "Pack sie an der Muschi", fügte der damals 59-Jährige hinzu. "Du kannst alles machen."

Trump berichtet in dem dreiminütigen Video, er habe zudem versucht, Sex mit einer verheirateten Frau zu haben - aber gescheitert sei. Das Video entstand wenige Monate nach Trumps Hochzeit mit Melania, seiner dritten Ehefrau.

In dem Video, das von der " Washington Post" am Freitag veröffentlicht wurde, sind noch weitere lüsterne und sexuell aggressive Aussagen aufgezeichnet. Von schönen Frauen werde er "magnetisch" angezogen, sagte Trump. "Ich fange einfach an, sie zu küssen."

In seiner Botschaft in der Nacht zu Samstag bemühte sich der umstrittene Milliardär um Schadensbegrenzung: "Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich bedauere." "Jeder der mich kennt, weiß, dass diese Worte nicht wiedergeben, wer ich bin", fuhr er fort und bekräftigte: "Ich habe es gesagt, es war falsch, und ich entschuldige mich".

Zuvor hatte Trump bereits versucht, seine Äußerungen zu relativieren. "Das waren Umkleidekabinen-Witze, ein privates Gespräch, das vor vielen Jahren stattfand." Ex-US-Präsident Bill Clinton habe zu ihm auf dem Golfplatz einst weit Schlimmeres gesagt. Trump hatte den Mann der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton wiederholt wegen seiner früheren außerehelichen Eskapaden angegriffen.

Nun sagte Trump erneut, Clinton habe Frauen "missbraucht", seine Frau habe diese dann "eingeschüchtert, angegriffen und blamiert". Indirekt kündigte er an, das Thema bei der am Sonntag bevorstehenden zweiten TV-Debatte mit Hillary Clinton anzusprechen.

Aus dem eigenen Lager kamen harsche Reaktionen: Der Präsident des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, sagte: "Ich bin angeekelt von dem, was ich heute gehört habe." Frauen müssten unterstützt und verehrt, sie dürften nicht zu Objekten gemacht werden. Ryan zog eine Einladung Trumps zu einem Auftritt in Wisconsin an diesem Samstag zurück.

Der republikanische Abgeordnete Jason Chaffetz aus dem Bundesstaat Utah sagte dem Sender Fox, er könne "diese Person" nicht länger "guten Gewissens" im Präsidentschaftswahlkampf unterstützen.

Die republikanischen Abgeordneten Barbara Comstock und Mike Coffman sowie der Gouverneur von Utah, John Huntsman, verlangten, Trump solle sich aus dem Rennen um das Präsidentenamt zurückziehen. Als "verwerflich" bezeichnete der frühere republikanische Gouverneur von Florida, Jeb Bush, die Aussagen von Trump.

Das Video von 2005 sei wie "ein Messer ins Herz von Trump", sagte der Politikwissenschaftler Larry Sabato von der Universität von Virginia. Trump werde mit Sicherheit bei der Fernsehdebatte am Sonntag darauf angesprochen. Vielen Wählern Trumps seien solche Aussprüche "egal", aber dem Republikaner werde es nicht gelingen, breitere Wählerschichten für sich zu gewinnen.

Derzeit gibt es laut Umfragen nur noch vier Prozent unentschlossene Wähler. Clinton kam in einer Quinnipiac-CBS-Umfrage zuletzt auf 44 Prozent Unterstützer, Trump auf 41 Prozent.

Hillary Clinton übte scharfe Kritik an dem Immobilienmogul. "Das ist schrecklich. Wir können es nicht zulassen, dass dieser Mann Präsident wird", schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter. Trump ist wiederholt wegen frauenfeindlicher und sexistischer Sprüche aufgefallen. In den Umfragen liegt er bei den Wählerinnen in der Beliebtheit deutlich hinter Clinton.