Trump hievt Schwiegersohn auf Beraterposten im Weißen Haus

Trotz eines Gesetzes gegen Vetternwirtschaft hievt der künftige US-Präsident Donald Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner auf einen hochrangigen Beraterposten im Weißen Haus. Kushner sei während des Wahlkampfs und der Übergangszeit schon ein "enormer Gewinn" gewesen, erklärte Trump am Montagabend. Nun sei er "stolz" darauf, ihn künftig "in einer Schlüsselrolle" an seiner Seite zu haben. Trump wird am 20. Januar ins Amt eingeführt.

Kushner, der am Dienstag seinen 36. Geburtstag feiert, war bereits bislang eine der einflussreichsten Figuren im Zirkel um Trump. So soll der Ehemann von Trumps Tochter Ivanka wesentlich an den Personalentscheidungen des gewählten Präsidenten beteiligt gewesen sein. Während des Wahlkampfs dirigierte er Trumps überaus erfolgreiche Kampagne in den sozialen Netzwerken.

Ebenso wie Trump ist Kushner Immobilienunternehmer. Er ist außerdem Herausgeber des Wochenblatts " New York Observer". Die politische Beraterrolle des Geschäftsmanns an der Seite des Präsidenten dürfte insofern heftige Diskussionen um mögliche Interessenkonflikte auslösen.

Laut einem Bericht des Fernsehsenders NBC News vom Montag versicherte eine Kushner-Anwältin, dass dieser die gesetzlich festgelegten ethischen Maßstäbe zur Vermeidung solcher Konflikte beachten werde. Das Kushner-Team habe bereits mit dem für diese Standards zuständigen Regierungsbüro Rücksprache gehalten, um über die nötigen Schritte zu entscheiden.

Kushner werde aus seiner Firma ausscheiden, "substanzielle Vermögenswerte" abstoßen und sich aus Regierungsangelegenheiten heraushalten, die seine finanziellen Interessen berührten, sagte Anwältin Jamie Gorelick.

Ein Gesetz gegen Vetternwirtschaft legt allerdings fest, dass US-Präsidenten keine Verwandten anstellen dürfen. Das Gesetz war verabschiedet worden, nachdem der frühere Präsident John F. Kennedy Anfang der sechziger Jahre seinen Bruder Robert zum Justizminister ernannt hatte. Trump-Berater argumentieren jedoch, dass der Präsident größeren Spielraum habe, wenn es um Ernennungen für das Weiße Haus und nicht das Kabinett gehe.

Ernennungen für das Weiße Haus muss der Senat nicht zustimmen. Die von Trump nominierten Kandidaten für Kabinettsposten werden aber ab Dienstag vom Senat unter die Lupe genommen. Der Anfang wird mit dem Anwärter auf das Amt des Justizministers, Senator Jeff Sessions, gemacht. Er wird über zwei Tage hinweg vom Justizausschuss befragt.

Im weiteren Verlauf der Woche sollen unter anderen auch der designierte Außenminister Rex Tillerson, der als Heimatschutzminister nominierte Ex-General John Kelly sowie der als Chef des Geheimdienstes CIA vorgesehene Abgeordnete Mike Pompeo angehört werden. Viele von Trumps Nominierungen sind umstritten. Dennoch dürfte ihre Bestätigung durch den Senat überwiegend problemlos verlaufen, da Trumps Republikanische Partei dort die Mehrheit hat.

Auch Trump selbst gab sich zuversichtlich. "Ich denke, sie werden alle durchkommen", sagte der 70-Jährige am Montag in New York. Der Rechtspopulist, der am Freitag kommender Woche ins Amt eingeführt wird, gibt am Mittwoch die erste Pressekonferenz seit seiner Wahl im November.