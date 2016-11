Trump holt ultrarechten Wahlkampfmanager Bannon als Chefstrategen ins Weiße Haus

Der künftige US-Präsident Donald Trump trimmt das Land mit ersten Personalentscheidungen und inhaltlichen Schwerpunkten auf seinen erzkonservativen Kurs. Zum Chefstrategen im Weißen Haus ernannte der 70-Jährige seinen ultrarechten Wahlkampfmanager Stephen Bannon; Republikaner-Parteichef Reince Priebus soll Stabschef werden. An den Plänen zum Mauerbau an der Grenze zu Mexiko will Trump festhalten. Zugleich erklärte er, auf das Präsidentengehalt zu verzichten.

Trump äußerte sich in einem Interview mit dem Sender CBS, das am Freitag aufgezeichnet und am Sonntag in voller Länger ausgestrahlt wurde. Bannon und Priebus seien "hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten", die die Republikaner zu einem "historischen Sieg" geführt hätten, sagte Trump. "Jetzt werde ich sie beide bei mir im Weißen Haus haben, wenn wir daran arbeiten, Amerika wieder groß zu machen."

Mit Priebus entschied sich Trump für einen politikerfahrenen Insider, der mit dem Washingtoner Politikbetrieb vertraut ist und für die klassische Linie der Republikaner steht. Er wird als Stabschef den gesamten Verwaltungsapparat des neuen Präsidenten koordinieren. Bannon ist ein politischer Außenseiter, der mitunter rechtsextreme Positionen vertritt. Trump hatte den damaligen Chef der ultrakonservativen Nachrichten-Website "Breitbart" im August in sein Wahlkampfteam geholt.

Trump zeigte sich in dem Interview zugleich bemüht, Furcht vor seiner Präsidentschaft zu zerstreuen. "Ich glaube, sie kennen mich einfach nicht", sagte er über die Demonstranten, die in vielen US-Städten gegen ihn auf die Straße gingen. "Habt keine Angst. Wir werden unser Land zurückbringen." Auf sein Jahresgehalt in Höhe von 400.000 Dollar (knapp 370.000 Euro) werde er verzichten, fuhr der Milliardär fort. Er nehme nur den per Gesetz geforderten symbolischen Dollar an.

Trump distanzierte sich auch von Angriffen und Pöbeleien gegen Minderheiten, die laut Bürgerrechtlern seit seinem Wahlsieg zugenommen haben. "Ich hasse es, so etwas zu hören, und es macht mich traurig", sagte er. "Hört auf damit!" Trump stellte zudem klar, dass er nicht an der Legalisierung der Homo-Ehe durch das Oberste Gericht rütteln werde. Das sei geltendes Gesetz und "okay" für ihn.

An anderer Stelle ließ Trump hingegen keinen Zweifel an seiner konservativen Agenda: Für das Oberste Gericht werde er nur Kandidaten nominieren, die gegen Abtreibung und für das Recht auf Waffenbesitz seien. Zudem wolle er die Gesundheitsreform des scheidenden Präsidenten Barack Obama in wichtigen Punkten zu Fall bringen.

Auch die Mauer an der Grenze zu Mexiko werde gebaut, stellte Trump klar - auch wenn an manchen Stellen eventuell ein Zaun reiche. Außerdem würden bis zu drei Millionen kriminelle Migranten, die sich illegal in den USA aufhielten, abgeschoben oder inhaftiert. Was mit Einwanderern passieren soll, die lediglich ohne gültige Papiere im Land lebten, ließ der künftige Präsident offen. Das werde entschieden, "wenn die Grenze gesichert ist".

Trump telefonierte am Montag zudem mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und vereinbarte ein baldiges persönliches Treffen mit ihm. Er glaube an eine starke Beziehung zwischen beiden Ländern, sagte Trump nach Angaben seines Teams zu Xi. Auch dieser erklärte, es gebe viele Bereiche der Zusammenarbeit.

Der britische Außenminister Boris Johnson warb bei den EU-Partnern unterdessen für eine Zusammenarbeit mit Trump. Dieser könne "gut für Großbritannien sein, aber auch für Europa", sagte Johnson in Brüssel. "Ich denke, wir sollten diesen Moment als Chance betrachten."

In Mexiko machte sich allerdings zunehmend Furcht breit: Das Außenministerium stellte seine Diplomaten in den USA auf vermehrte Hilfeersuchen von dort lebenden mexikanischen Migranten ein. Das Ministerium warnte zudem vor kriminellen Banden, die Einwanderer ohne gültige Papiere nun noch stärker mit gefälschten Pässen versorgen könnten.