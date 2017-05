Trump kommt mit Palästinenserpräsident Abbas in Bethlehem zusammen

US-Präsident Donald Trump reist am Dienstag nach Bethlehem in den Palästinensergebieten. Dort sind Gespräche mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas geplant. Trump hatte Abbas Anfang Mai in Washington empfangen und sich bei dem Treffen zuversichtlich gezeigt, dass mit seiner Hilfe eine Beilegung des Nahost-Konflikts gelingen kann. Abbas hatte in Washington die Hoffnung auf einen "historischen Frieden" unter Trumps Mitwirkung geäußert. Allerdings hatte Trump immer wieder unterschiedliche Signale ausgesendet, wie er mit dem Konflikt umgehen will.

Im Zuge seiner Nahost-Reise will Trump am Dienstag auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem besuchen und eine Rede im Israel-Museum halten. Am Montag hatte der US-Präsident bereits Israels Staatschef Reuven Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu getroffen. Außerdem hatte er als erster amtierender US-Präsident die Klagemauer in Jerusalem besucht.