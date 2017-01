Trump kündigt erneut Mauerbau an Grenze zu Mexiko an

Der neue US-Präsident Donald Trump hat erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Für Mittwoch sei ein "großer Tag in Sachen NATIONALE SICHERHEIT geplant", schrieb Trump am Dienstagabend im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter. "Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen!"

Der Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gehörte zu den zentralen Wahlversprechen Trumps. Der Rechtspopulist will damit die illegale Einwanderung bekämpfen. Bezahlt werden soll der Bau nach seinen Vorstellungen von der mexikanischen Regierung.

Die " Washington Post" und der Nachrichtensender CNN berichteten, Trump wolle am Mittwoch eine Rede vor Mitarbeitern des für Einwanderung zuständigen Heimatschutzministeriums halten und dort eine Reihe von Dekreten zu Flüchtlingen und nationaler Sicherheit unterzeichnen. Laut "Washington Post" gehört dazu ein dreimonatiger Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Besucher aus mehreren Staaten mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung sollten in den kommenden 30 Tagen keine Einreisevisa mehr erhalten.