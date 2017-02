Trump legt klares Bekenntnis zu Nato ab

US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor dem Kongress ein klares Bekenntnis zur Nato abgelegt. "Wir unterstützen die Nato stark", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Ansprache vor Repräsentantenhaus und Senat in Washington. Zugleich forderte er die Bündnispartner erneut zu verstärktem finanziellen und militärischem Engagement auf.

"Unsere Partner müssen ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen", sagte Trump. Er bezog sich damit auf das in der Allianz vereinbarte Ziel, die Verteidigungsausgaben auf ein Volumen von mindestens zwei Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu steigern. Der deutsche Verteidigungsetat liegt derzeit deutlich unter dieser Zielmarke.

Trump sagte jedoch, als Resultat der "sehr starken und offenen Diskussionen" begännen die Partner inzwischen, ihre Verteidigungsausgaben zu steigern: "Ich kann Ihnen in der Tat sagen, dass das Geld hereinströmt". Der US-Präsident forderte auch, dass die Nato-Partner eine "direkte und bedeutsame Rolle" in militärischen Operationen übernehmen.