Trump-Regierung legt Berufung gegen Stopp von Einreiseverbot ein

Die US-Regierung hat Berufung gegen eine richterliche Entscheidung eingelegt, mit der das umstrittene Einreiseverbot vorerst gestoppt worden war. Das Justizministerium reichte am Samstag Einspruch gegen die einstweilige Verfügung ein, mit der ein Bundesrichter in Seattle am Vortag das Dekret von US-Präsident Donald Trump gestoppt hatte. Es untersagte Bürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise.

Menschen aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen sollten Trumps Verbot zufolge für 90 Tage nicht mehr einreisen dürfen. Flüchtlingen aus aller Welt wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.

Auf eine Klage des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Washington, Bob Ferguson, hin hatte Bundesrichter James Robart dieses Einreiseverbot vorläufig aufgehoben. Das Urteil gilt landesweit.

Allerdings kündigte das Weiße Haus noch am Freitag umgehend an, die Entscheidung juristisch anzufechten. Die Regierung gehe weiterhin davon aus, dass das Präsidentendekret "rechtmäßig und angemessen" sei, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer.

Das US-Außenministerium setzte das Einreiseverbot nach dem Richterspruch am Samstag indes aus. Wenn die Visa an sich gültig seien, dürften Muslime aus den betroffenen Ländern wieder einreisen, teilte ein Sprecher mit. Das Heimatschutzministerium erklärte, die betroffenen Reisenden würden nun wieder nach "standardisierten Richtlinien überprüft".