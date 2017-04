Trump-Regierung prüft Militäreinsätze gegen Assad-Truppen

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien mit dutzenden Toten erwägt die Regierung von US-Präsident Donald Trump mögliche Militäreinsätze gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad. Zu den auf dem Tisch liegenden Optionen gehörten Angriffe, welche die syrische Luftwaffe dazu zwingen sollten, am Boden zu bleiben, verlautete am Donnerstag aus US-Regierungskreisen.

Angriffe zum Stopp der syrischen Luftwaffe sind demnach aber nur eins von mehreren Handlungsszenarien, die Trump vorlagen. Die Darlegung der verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auf den mutmaßlichen Gasangriff hatte der Präsident von Verteidigungsminister James Mattis angefordert, wie ein Regierungsmitarbeiter in Washington sagte. Bislang sei keine Entscheidung über das Vorgehen gefallen.

US-Außenminister Rex Tillerson kündigte eine "angemessene Antwort" auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff an. Details nannte er nicht. Trump machte den syrischen Staatschef erneut für das "ungeheuerliche" Verbrechen verantwortlich: "Was Assad getan hat, ist schrecklich", sagte der US-Präsident während des Flugs in den US-Bundesstaat Florida, wo er den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen wollte. "Ich denke, etwas sollte passieren", fügte Trump hinzu.

Eine Wende in der Haltung der US-Regierung zu Assad hatte sich bereits zuvor angedeutet. Trump sagte am Mittwoch, mit dem mutmaßlichen Gasangriff seien für ihn "eine Menge Linien" überschritten worden. Auch seine Ansicht zu Assad habe sich dadurch "sehr geändert". Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, drohte mit einseitigen Schritten der USA in Syrien, sollte sich der UN-Sicherheitsrat nicht auf eine gemeinsame Reaktion verständigen.

Russland, das die syrischen Regierungstruppen im Bürgerkrieg militärisch massiv unterstützt, blockierte im Sicherheitsrat eine Resolution zur Verurteilung des mutmaßlichen Gasangriffs. Der russische Präsident Wladimir Putin forderte eine "sorgfältige unparteiische internationale Untersuchung" der Attacke.

Die russische Militärpräsenz in Syrien an der Seite Assads verkompliziert alle möglichen US-Pläne für eine Militäraktion gegen die Regierungstruppen. Bislang beschränken sich die US-Einsätze in dem Land auf den Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS).

Die US-Regierung scheint deswegen auch verstärkt darüber nachzudenken, wie Assad im Rahmen einer politischen Lösung entfernt werden könnte: Es sehe so aus, "als würde es für Assad keine Rolle" an der Spitze des syrischen Volkes mehr geben, sagte Tillerson in Florida, wo er an dem Treffen mit Xi teilnehmen wollte.

Der US-Außenminister forderte einen "politischen Prozess, der zum Abgang von Assad führen würde". Dagegen hatte Tillerson noch vergangene Woche ein anderes Signal ausgesendet, indem er sagte, die Entscheidung über Assads Zukunft liege in den Händen des syrischen Volkes.

Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff waren am Dienstag in der nordsyrischen Stadt Chan Scheichun nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 86 Zivilisten getötet worden. Laut UN-Kinderhilfswerk Unicef waren unter den Todesopfern mindestens 27 Kinder. Zudem seien 546 Menschen verletzt worden, darunter zahlreiche Kinder.

Die Türkei fand nach eigenen Angaben Hinweise auf den Einsatz des Nervengases Sarin. Darauf ließen die ersten Analysen schließen, teilte das Gesundheitsministerium in Ankara mit. In der Türkei wurden mehr als 30 Verletzte der Attacke behandelt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte Trump zum Handeln in Syrien auf.

Syriens Außenminister Walid al-Muallim bestritt, dass seine Regierung jemals Chemiewaffen eingesetzt habe. Er schloss sich der Darstellung Russlands an, wonach bei dem Angriff ein Giftgaslager der Rebellen getroffen worden sei. Ein Luftangriff der syrischen Streitkräfte habe auf ein Waffenlager der Al-Nusra-Front gezielt, "in dem sich chemische Waffen befanden", sagte al-Muallim.