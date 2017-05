Trump ruft Israelis und Palästinenser zu Kompromiss auf

US-Präsident Donald Trump hat Israelis und Palästinenser zu einem Kompromiss für den Frieden aufgerufen. Trump sagte am Dienstag zum Abschluss seines Israel-Besuchs in Jerusalem, es sei "nicht einfach", ein Nahost-Abkommen zu schließen. "Aber mit Entschlossenheit, einem Kompromiss und dem Glauben, dass Frieden möglich ist, können Israelis und Palästinenser sich einigen."

Zuvor hatte Trump nach einem Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Bethlehem angekündigt, sich mit ganzer Kraft für ein neues Friedensabkommen einsetzen zu wollen. Eine Zwei-Staaten-Lösung erwähnte der US-Präsident dabei nicht.

Am Dienstagabend wird Trump in Rom erwartet, wo er mit Papst Franziskus zusammentreffen will. Im Anschluss reist er zur Nato nach Brüssel weiter und danach zum G7-Gipfel in das italienische Taormina.