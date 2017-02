Trump sagt Japan nach Nordkoreas Raketentest "hundertprozentige" Unterstützung zu

US-Präsident Donald Trump hat Japan nach dem nordkoreanischen Raketentest die uneingeschränkte Unterstützung der USA zugesagt. "Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen hinter Japan, ihrem großen Verbündeten, zu hundert Prozent", sagte Trump in Florida bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe. Er reagierte damit auf Meldungen aus Seoul, wonach Pjöngjang erneut eine ballistische Rakete abgefeuert hat.

Abe, der sich zurzeit zu einem Besuch in den USA aufhält, verurteilte den Raketentest als "vollkommen unerträglich". Trump hatte bereits am Freitag ein Bekenntnis zur traditionellen Militärallianz mit Japan abgelegt.

Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums wurde die Rakete am Sonntagmorgen (Ortszeit) auf einem Stützpunkt im Westen des Landes gezündet. Sie landete demnach in etwa 500 Kilometern Entfernung im Japanischen Meer. Es war der erste Abschuss einer nordkoreanischen Rakete seit Trumps Amtsantritt. Der Raketentest sei offenbar eine "Provokation, mit der die Reaktion der neuen US-Regierung" getestet werden solle, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul.

Nordkorea hatte im vergangenen Jahr mit zwei Atomwaffentests und einer Reihe von Raketentests die Weltgemeinschaft provoziert. Pjöngjang verstieß damit gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats.