Trump steckt in seiner ersten diplomatischen Krise

Weniger als eine Woche nach seinem Amtsantritt hat US-Präsident Donald Trump die erste diplomatische Krise ausgelöst. Ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen mit seinem mexikanischen Kollegen Enrique Peña Nieto ist geplatzt - weil Trump darauf besteht, dass der südliche Nachbar die von ihm geplante Grenzmauer bezahlt.

Peña Nieto lehnt strikt ab, die Finanzierung des gigantischen Walls zu übernehmen. Am Donnerstag sagte er sein Treffen mit Trump ab, wie er über den Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Zuvor war Peña Nieto vom US-Präsidenten de facto ausgeladen worden: "Wenn Mexiko nicht bereit ist, für die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen", twitterte Trump.

Der US-Präsident hatte am Mittwoch per Dekret den Mauerbau entlang der 3200 Kilometer langen Grenze angeordnet. Mit dem Wall will er die illegale Einwanderung und den Drogenhandel bekämpfen. Trump hatte die Baukosten in der Vergangenheit auf zwischen vier und zehn Milliarden Dollar (3,7 bis 9,4 Milliarden Euro) beziffert. Nach manchen Schätzungen könnten sich die Kosten jedoch sogar auf bis zu 40 Milliarden Dollar belaufen.

Laut Trumps Plan sollen die Kosten zunächst aus der US-Staatskasse vorgeschossen und später von Mexiko erstattet werden. In welcher Form diese Erstattung erfolgen soll, lässt er jedoch bislang offen. Trump beteuerte jedoch am Mittwoch in einem Interview des Fernsehsehsenders ABC erneut, Mexiko werde zu "100 Prozent" für die Mauer bezahlen.

Peña Nieto erklärte daraufhin: "Ich bedaure und verurteile die Entscheidung der Vereinigten Staaten, den Bau der Mauer voranzutreiben, die uns seit Jahren trennt statt uns zu vereinen." Mexiko werde den Mauerbau nicht finanzieren.

Der mexikanische Präsident steht auch unter erheblichem innenpolitischen Druck, sich bei dem Thema hart zu zeigen. Oppositionspolitiker hatten Peña Nieto bereits am Mittwoch aufgefordert, sein Treffen mit Trump abzusagen. Seine Absage am Tag danach verband der mexikanische Staatschef mit der Botschaft an Trump, dass seine Regierung bereit sei, Abkommen mit den USA auszuhandeln, "die beide Länder begünstigen".

Bei dem abgesagten Treffen sollte es auch um das Nafta-Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada gehen. Trump will neu über den Vertrag von 1994 verhandeln, wogegen sich Peña Nieto nicht grundsätzlich sperrt.

Der US-Präsident kritisierte das Abkommen am Donnerstag erneut scharf: Nafta sei "von Anfang an ein einseitiger Deal" gewesen. Sein Land habe dadurch "viele Arbeitsplätze und Firmen verloren". Die USA hätten "ein Handelsdefizit von 60 Milliarden Dollar mit Mexiko", schrieb Trump auf Twitter.

Die Beziehungen der Nachbarländer werden auch durch Trumps Ankündigungen belastet, Automobilhersteller mit Strafzöllen von 35 Prozent zu belegen, wenn sie in Mexiko gebaute Wagen in die USA einführen wollen. Peña Nieto hatte dazu bereits vor Trumps Amtseinführung erklärt, er lehne jeden Versuch der Einflussnahme auf Investoren "auf der Basis von Angst und Drohungen" ab.

Die Automobilproduktion in Mexiko, wo die Lohnkosten um ein Vielfaches niedriger sind als in den USA, hatte von Nafta erheblich profitiert.