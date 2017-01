Trump stellt Russland Aufhebung von Sanktionen in Aussicht

Warme Worte für Russland, kalte Schulter für China: Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Moskau die Aufhebung der kürzlich verhängten Sanktionen in Aussicht gestellt und die Führung in Peking erneut mit Kommentaren zur Taiwan-Frage provoziert. China warnte eindringlich vor einem Kurswechsel der neuen US-Regierung.

Er wolle die kürzlich gegen Russland verhängten Sanktionen zwar "zumindest für eine gewisse Zeit" aufrechterhalten, sagte Trump dem "Wall Street Journal". In dem am Freitag veröffentlichten Interview deutete er aber an, eine Aufhebung der Strafmaßnahmen in Betracht zu ziehen, falls Moskau strategische Ziele der USA wie den Kampf gegen den Dschihadismus unterstützt.

Der scheidende US-Präsident Barack Obama hatte Ende Dezember als Reaktion auf Hacker-Angriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfs eine Reihe von Sanktionen gegen Russland erlassen. Die US-Geheimdienste werfen Moskau eine Cyber-Kampagne zugunsten von Trump vor. Der Kreml weist die Anschuldigungen zurück.

Auch Trump, der die Beziehungen zwischen den USA und Russland verbessern will und auf eine Zusammenarbeit im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hofft, hatte die Erkenntnisse der Geheimdienste zunächst in Frage gestellt. Am Mittwoch erklärte er schließlich, auch er vermute Russland hinter den Hacker-Angriffen. Eine Beeinflussung der Wahl zu seinen Gunsten schließt Trump aber aus.

Der Republikaner, der am Freitag die Amtsgeschäfte übernimmt, plädiert seit Monaten für eine Annäherung an Russland und hat wiederholt seine Wertschätzung für Putin geäußert. Einen Bericht über ein angeblich geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten in Island wies Trumps Sprecherin Hope Hicks zurück. Die Angaben der britischen "Sunday Times" seien "komplett falsch", sagte Hicks.

In dem Gespräch mit dem " Wall Street Journal" äußerte sich Trump auch über seine künftige China-Politik. Er stellte erneut den jahrzehntealten Grundsatz in Frage, wonach Washington Taiwan nicht als eigenständigen Staat anerkennt. "Alles ist Gegenstand von Verhandlungen, auch die Ein-China-Politik", sagte Trump.

Die chinesische Regierung warnte den Republikaner daraufhin erneut vor einem Kurswechsel in der Taiwan-Frage. Die Ein-China-Doktrin sei "nicht verhandelbar", erklärte das Außenministerium in Peking. Taiwan sei eine "unveräußerliche" Region Chinas und die Führung in Peking die einzige legitime Regierung. Sollte die neue US-Regierung diese Grundsätze missachten, drohe ein Schaden für die "gesunden und stabilen bilateralen Beziehungen".

Die USA hatten im Zuge ihrer Annäherung an die Volksrepublik China 1979 ihre diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abgebrochen und die Führung in Peking als alleinige Regierung Chinas anerkannt. Trump sorgte Anfang Dezember für einen Eklat, als er einen Anruf von Taiwans Präsidentin Tsai Ing Wen entgegennahm. Peking kritisierte ihn dafür scharf, woraufhin Trump die chinesische Regierung wegen ihrer Währungs- und Außenpolitik angriff.

In dem "Wall Street Journal"-Interview bekräftigte der künftige US-Präsident nun seine Zweifel an der bisherigen diplomatischen Praxis: "Wir können ihnen (Taiwan) die neueste und beste militärische Ausrüstung im Wert von zwei Milliarden Dollar verkaufen, aber wir dürfen keinen Anruf annehmen." Er hätte es als "sehr unhöflich" erachtet, Tsai das Gespräch zu verweigern.