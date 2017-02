Trump stellt Stärkung des Handels mit Kanada in Aussicht

US-Präsident Donald Trump will die Handelsbeziehungen zu Kanada stärken. Er wolle im Handel mit dem nördlichen Nachbar "sogar noch mehr Brücken bauen", sagte Trump am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau im Weißen Haus. Beiden Seiten sei klar, dass die zwei Länder "stärker sind, wenn wir in Angelegenheiten des Außenhandels unsere Kräfte zusammenlegen".

Mit den Äußerungen relativierte Trump seine bisherige harsche Kritik am Nordamerikanischen Freihandelsabkommen (Nafta). Durch das Abkommen sind die USA und Kanada zusammen mit Mexiko seit 1994 in einer Freihandelszone zusammengeschlossen. Trump will das Abkommen neu verhandeln, womit die Regierungen in Kanada und Mexiko grundsätzlich einverstanden sind.

Der US-Präsident sagte nun bei seinem Treffen mit Trudeau, mit Kanada hätten die USA viel geringere Probleme innerhalb von Nafta als mit Mexiko. Der Handel mit dem südlichen Nachbar habe über viele Jahre hinweg zu für die USA "extrem unfairen" Bedingungen stattgefunden. Dies solle nun bereinigt werden. Die Handelsbeziehungen zu Kanada bezeichnete Trump hingegen als "sehr überragend". Sie sollten durch einige Nachbesserungen optimiert werden.

Trudeau hob hervor, dass von den engen Handelsbeziehungen zwischen den USA und Kanada Millionen von Jobs auf beiden Seiten der Grenze abhingen. Der freie Fluss von Waren und Dienstleistungen müsse weiter zugelassen werden, da er "extrem positive" Effekt für beide Länder habe. Dies werde auch der Fokus der Verhandlungen beider Länder in den kommenden Wochen und Monaten über die Handelsbeziehungen sein.

Tatsächlich sind die Volkswirtschaften beider Länder eng verflochten. Drei Viertel der kanadischen Exporte gehen in die USA. Umgekehrt ist Kanada der Hauptabnehmer der Produkte von 30 der 50 US-Bundesstaaten. Angesichts der harten Kritik von Trump an den Freihandelsverträgen hatte Trudeau deshalb in der Vergangenheit immer wieder vor schädlichen Auswirkungen eines protektionistischen Kurses gewarnt.

Bei dem Treffen ging es auch um die von Trump verfügten und dann von Richtern vorläufig suspendierten Einreiseverbote für Bürger von sieben muslimischen Ländern sowie sämtliche Flüchtlinge. Nachdem der US-Präsident das Dekret am 27. Januar unterzeichnet hatte, hatte Trudeau demonstrativ erklärt, dass Flüchtlinge in seinem Land unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit weiterhin willkommen seien.

Der kanadische Premier bekräftigte nun, sein Land wolle für Flüchtlinge offen bleiben. Zugleich verfolge Kanada diesen Kurs aber in einer Weise, welche die Sicherheit des Landes nicht aufs Spiel setze. Trudeau sagte, es sei nicht seine Aufgabe, einem anderen Land "Lektionen darüber zu erteilen", wie es regiert werden solle. Seine Rolle sei es, Kanada in einer Weise zu regieren, die es zu einem "positiven Beispiel für die Welt" mache.

Trump verteidigte indessen seine harte Linie in der Einreisepolitik. Diese entspringe dem "gesunden Menschenverstand". Es dürften nicht "die falschen Leute" ins Land gelassen werden.