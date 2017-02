Trump stößt mit Juristenschelte auf Kritik bei eigenem Richter-Kandidaten

Mit seiner Richterschelte stößt US-Präsident Donald Trump nun auch bei seinem eigenen Kandidaten für den Obersten Gerichtshof auf Kritik. Der konservative Richter Neil Gorsuch missbillige die jüngsten Attacken des Präsidenten gegen Richter und Gerichte, bestätigte der Sprecher Gorsuchs, Ron Bonjean, am Mittwoch (Ortszeit). Der US-Senat bestätigte derweil den als äußerst umstritten geltenden Jeff Sessions als neuen US-Justizminister.

Bonjean bestätigte, Gorsuch habe die jüngsten Attacken Trumps gegen Richter und Gerichte bei einem Treffen mit dem Senator Richard Blumenthal von den oppositionellen Demokraten kritisiert. Blumenthal hatte dem Fernsehsender CNN zufolge zuvor gesagt, Gorsuch habe Trumps Aussagen in dem Gespräch als "demoralisierend" und "entmutigend" bezeichnet. "Er sagte sehr ausdrücklich, dass sie demoralisierend und entmutigend seien und er nannte sie sehr ausdrücklich so", zitierte CNN den Senator.

Trump hatte Gorsuch Ende Januar für den Richterposten nominiert. Bei der Vorstellung beschrieb er den Juristen, der seit mehr als zehn Jahren als Berufungsrichter in Colorado tätig ist, als Kandidaten von "brillantem Geist". Gorsuch hatte sich seit seiner Nominierung nicht öffentlich geäußert. Seine Ernennung muss noch vom US-Senat genehmigt werden.

Trump hatte am 27. Januar verfügt, dass zum Schutz vor Terror-Risiken die Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern sowie sämtliche Flüchtlinge vorübergehend nicht in die USA einreisen dürfen. Seither sorgt der Erlass für Chaos bei den Einwanderungsbehörden und an den Flughäfen, wütende Demonstrationen sowie heftigen politischen und juristischen Streit.

Auf die Entscheidung eines US-Bundesrichters einer unteren Instanz, die Einreiseverbote vorläufig landesweit aufzuheben, hatte Trump mit wütenden Attacken im Kurzmitteilungsdienst Twitter reagiert. Die Entscheidung nannte er "lächerlich". Den Richter James Robart verhöhnte er zudem persönlich - indem er ihn als "sogenannten" Richter bezeichnete.

Am Mittwoch legte Trump nach. Bei einer Rede vor Polizeichefs in Washington beschwerte er sich darüber, dass die Gerichte zu "politisiert" seien. Die Anhörung zu seinem Dekret vor einem Bundesberufungsgericht in San Francisco am Dienstag bezeichnete der Präsident als "einfach schändlich".

Trump fügte hinzu, er wolle kein Gericht als "voreingenommen" bezeichnen und werde dies auch in diesem Fall nicht tun. Dennoch könne selbst ein "schlechter Oberschüler" sehen, dass das Gesetz auf seiner Seite sei.

Der Streit um den Einreisebann wird derzeit vor einem Bundesberufungsgericht weiter ausgefochten. Eine Entscheidung wird zum Ende der Woche erwartet. Letztlich ist jedoch damit zu rechnen, dass der Fall vor dem Obersten Gericht in Washington landet.

Trump sagte in seiner Ansprache vor den Polizeichefs, es sei "wirklich unglaublich, dass sich ein Gerichtsverfahren derart in die Länge zieht". Anschließend verlas er - gespickt mit eigenen Kommentaren - den Text eines 65 Jahre alten Gesetzes, aus dem hervorgeht, dass der Präsident entscheiden kann, dass einer bestimmten Gruppe Ausländer die Einreise verweigert wird, wenn dies "den Interessen der USA zuwider" laufe.

Unterdessen stimmte der US-Senat am Mittwoch mit 52 gegen 47 Stimmen für Trumps Kandidaten für das Amt des Justizministers, Jeff Sessions. Der umstrittene 70-jährige Senator erhielt damit lediglich eine Stimme aus dem Lager der oppositionellen Demokraten, während die Republikaner geschlossen für ihn votierten.

Unter Trumps Kabinettsmitgliedern ist Sessions wegen seiner erzkonservativen Ansichten besonders umstritten. Dem künftigen 84. Justizminister der USA hängen zudem alte Rassismusvorwürfe an. Vor 30 Jahren hatte ihm der Senat einen Posten als Bundesrichter wegen früherer abschätziger Äußerungen über Schwarze verweigert - und auch wegen einer Bemerkung, die als Sympathiebekundung für den rassistischen Ku Klux Klan gedeutet werden konnte.