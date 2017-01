Trump und Mexikos Präsident beharren im Mauer-Streit auf ihren Gegensätzen

Telefonat nach Twitter-Schlagabtausch: US-Präsident Donald Trump und sein mexikanischer Kollege Enrique Peña Nieto haben sich in einem Telefongespräch um die Entschärfung ihres Streits um den geplanten US-Grenzwall bemüht, den sie zuvor über den Kurzbotschaftendienst Twitter ausgetragen hatten. Eine Annäherung in der Sache blieb nach mexikanischen Angaben jedoch aus. Trump will, dass Mexiko die Mauer bezahlt. Peña Nieto lehnt das kategorisch ab.

Beide Seiten hielten ihre "klaren und sehr öffentlichen Meinungsverschiedenheiten" über die Finanzierung des Mauerbaus aufrecht, teilte das Präsidialamt in Mexiko-Stadt am Freitag mit. Trump berichtete gleichwohl, es sei ein "sehr, sehr freundliches" Gespräch gewesen. Beide Seiten wollten an einer "neuen" und "fairen" Beziehung arbeiten.

Trump kritisierte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May im Weißen Haus aber erneut, dass die US-Südgrenze nicht ausreichend geschützt sei - er nannte sie "weich und schwach". Wegen des Streits war ein ursprünglich für kommenden Dienstag geplanter Besuch Peña Nietos in Washington geplatzt. Einen neuen Termin gibt es bislang nicht.

Trump hatte Peña Nieto am Donnerstag de facto ausgeladen: "Wenn Mexiko nicht bereit ist, für die dringend benötigte Mauer zu bezahlen, wäre es besser, das bevorstehende Treffen abzusagen", twitterte er. Peña Nieto sagte daraufhin prompt ab - was er ebenfalls über Twitter bekanntgab.

Nach dem Telefonat der Präsidenten teilte das mexikanische Präsidialamt nun ferner mit, Peña Nieto und Trump hätten vereinbart, ihre fortbestehenden Meinungsverschiedenheiten im Rahmen einer Diskussion "über alle Aspekte der bilateralen Beziehung" beizulegen.

Der mexikanische Außenminister Luis Videgaray hatte allerdings zuvor ausgeschlossen, dass seine Regierung sich auf Verhandlungen über eine mexikanische Finanzierung des Mauerprojekts einlassen werde. Es gebe "Dinge, die nicht verhandelt werden können und über die nicht verhandelt werden wird", sagte er bei einer Pressekonferenz in Washington.

Der neue US-Präsident hatte als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret den Mauerbau entlang der 3200 Kilometer langen Grenze angeordnet. Er begab sich damit an die Umsetzung eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Mit dem Wall will er die illegale Einwanderung und den Drogenhandel bekämpfen.

Nach Schätzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, wird die Mauer zwischen zwölf und 15 Milliarden Dollar (11,2 und 14 Milliarden Euro) kosten. Andere Schätzungen reichen sogar bis zu 40 Milliarden Dollar.

Wegen der mexikanischen Weigerung, den Mauerbau zu bezahlen, erwägt die Trump-Regierung nach Angaben von Präsidialamtssprecher Sean Spicer als eine unter mehreren denkbaren Optionen die Einführung einer Steuer von 20 Prozent auf mexikanische Importe. Aus den Einnahmen könne der Mauerbau "leicht" bestritten werden, sagte Spicer.

Eine solche Steuer wäre ein schwerer Schlag gegen das seit 1994 bestehende Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta - das Trump aber ohnehin neu verhandeln und gegebenenfalls sogar aufkündigen will. Er bezeichnet das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada als Desaster für die US-Wirtschaft, das Millionen von Jobs gekostet habe.

Die früheren US-Regierungen hätten sich bei den Verhandlungen über Nafta von Mexiko "über den Tisch ziehen lassen", sagte Trump bei seinem Auftritt mit May. Die USA seien dabei "zu Brei geschlagen" worden. Der US-Präsident verwies auf das US-Handelsdefizit mit Mexiko von 60 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr.